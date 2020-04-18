أن يعيش الأبناء في سعادة ويحققوا النجاح في حياتهم هو الحلم الأمثل في حياة كل أم وأب، والأمر لن يتحقق إلا إذا غرس الآباء بداخلهم عادة الانضباط بمعنى وضع التوقعات والحدود والتطوير حسب المسؤولية لدى الابن وقدر التحكم في رغباته، ووضع مراحل لتحقيق الالتزامات، مما يمثل المفتاح الحقيقي للانضباط.

قواعد أساسية قبل الانضباط

تعليم الانضباط للأبناء من أكثر الأمور صعوبة عن مهام التربية الأخرى، فما إن يكبر الطفل ويشب عوده إلا ويرغب في الاستقلال والتمتع بتنفيذ ما يريد.

- كوني ووالده قدوة في أي سلوك تريدان من الابن التعود عليه، لا تخبريه فقط بل أقنعيه، فالأفعال أبلغ من الأقوال.

- لا تقارني بينه وبين إخوته ولا بينه وبين زملائه، الطفل يتعلم عبر رؤية ما يفعله الآخرون بعد تتبع التوجيهات.

- كوني عادلة في معاملاتك واحترمي الآخرين، وكوني مسؤولة أخلاقياً واجتماعياً يكنْ أطفالك مثلك.

- اطلبي من ابنك ترتيب حاجاته ووضعها في المكان المناسب.

بالمصارحة والمتابعة.. يكسب الآباء الكثير

- إن الآباء بأسلوب تربيتهم الإيجابي يستطيعون تعليم أبنائهم الانضباط طوال حياتهم وليس أيام العطلة وحدها، والرفض يأتي بسبب عدم فهمهم ما يريده الآباء منهم، أو لعدم القدرة على السيطرة على اندفاعاتهم بشكل صحيح، وبعد فترة وبمتابعة الآباء لهم يتعلم الطفل الانضباط وتقدير الذات وكيفية صنع القرار والسيطرة على الانفعال.

- عودي نفسك أن تخبري طفلك بتصرفاته السيئة - من دون غموض- في موقف معين إن تكررت، واشرحي له بوضوح نواياك وما تريدينه منه، وتأكدي من فهمه لعواقب ما يفعل.

- حاولي إشراك طفلك في عملية اتخاذ القرارات قدر الإمكان، وعوديه أن مسؤولياته تزداد تبعاً لسنه، مما يزيد ثقته بنفسه، واطلبي منه أن يساعدك في أمور المنزل.

- ركزي على سلوك الصواب لأبنائك الكبار وانضباطهم الجيد مثلما تركزين على أخطائهم وعدم انضباطهم، وأخبريهم بقدر اعتزازك بهم ، وامدحي سلوكهم أمام الآخرين.

ارفضي وعلمي وقدمي ولا تعطي

- ارفضي موقف ابنك أمام فشله في أحد الاختبارات المدرسية ، وأخبريه أن الفشل والرفض والظلم جزء من الحياة وعليه ألا يستسلم للشعور بالذنب.

- علمي ابنك التركيز على ما يمكن تقديمه للآخرين بدلاً مما يمكنه الحصول عليه، ودربيه على سماع أوامر وخطط الانضباط.

- حاولي وضع جدول زمني منزلي للصغار والكبار معاً؛ حتى يحدث انضباط وقت الدراسة وأيام العطلات.

- امنحيهم فرصة رفض بعض الأوامر، أو القرارات البسيطة مع احترام التسلسل الهرمي اداخل الأسرة.



