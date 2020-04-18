تصدت قوات الجيش واللجان الشعبية، يوم الجمعة، لـ 5 زحوف لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في محافظتي مأرب والجوف وقبالة جيزان.

وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في سلسلة تغريدات لهُ أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تصدوا لزحفين واسعين لمرتزقة العدوان على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، لافتًا إلى أن الزحف الأول استمر من منتصف ليل الخميس الأمس وحتى صباح الجمعة وتم كسره وتدمير 4 مدرعات بصواريخ موجهة والآخر استمر من ظهيرة الجمعة حتى وقت الغروب.

وأشار العميد سريع إلى أن الجيش واللجان تصدوا لزحف ثالث على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، وزحفين على منطقة الملاحيط الحدودية قبالة جيزان استمرت هي الأخرى من وقت الظهيرة وحتى وقت غروب الجمعة وبإسناد جوي لطائرات العدوان، بالإضافة إلى إفشال محاولة تسلل في مجازة قبالة عسير.

ولفت إلى أن هذه الزحوف تم التصدي لها من قبل أبطال الجيش واللجان الشعبية وتدمير عدد من المدرعات وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف العدو وإجباره على التراجع والانكسار ولم يحرز أي تقدم.

وأكد متحدث القوات المسلحة أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن 35 غارة يوم الجمعة منها 27 غارة على مديريات صرواح ومجزر ومدغل بمارب، و8 غارات على مديرية خب والشعف بالجوف.

في السياق حث أعضاء مجلس الأمن الدولي أطراف النزاع في اليمن على الوقف الفوري لإطلاق النار على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعرب مندوب جمهورية الدومينيكان الدائم لدى الأمم المتحدة، خوسيه سينغر، الذي تترأس بلاده المجلس في أبريل الجاري، للصحفيين، عن دعم أعضاء المجلس للدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لأطراف النزاع اليمني لوقف القتال فورا.

وعقد مجلس الأمن الجمعة اجتماعا افتراضيا عبر الفيديو، أكد فيه المبعوث الأممي غريفيث أنه أطلع طرفي النزاع على حزمة من المقترحات الرامية إلى وقف القتال في البلاد وتكثيف الجهود لمنع تفشي كورونا.

من جانب آخر أفادت مصادر محلية صباح السبت، باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الرئيس الهارب عبدربه منصور هادي و"الإصلاح" من جهة، وقوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعومة إماراتياً من جهةٍ أخرى وذلك في شرق محافظة أبين جنوب اليمن.

ويأتي انفجار الوضع عسكرياً بعد ساعات من حديث "المجلس الانتقالي الجنوبي" عن "الاندلاع الوشيك للحرب، والابتعاد بشكل حقيقي عن إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي مستدام".

المجلس "الانتقالي" اتهم حكومة هادي بـ"التهديد العلني للهدنة والسلام والاستقرار"، إضافة إلى "ممارسة الانتهاكات التي حالت دون تنفيذ اتفاق الرياض حتى الآن".

وكانت قوات "الحزام الأمني" في أبين الموالية لـ "الانتقالي الجنوبي"، أصدرت بياناً الاربعاء الماضي، قالت فيه إنها "رفعت درجة استعدادها القتالي إلى الدرجة العالية".

وأشار البيان إلى أن "أي تحرك عسكري من قبل قوات هادي باتجاه عاصمة أبين، سيتم الرد عليه بتقدم كاسح وسريع إلى مدينة شقرة"، حيث تتمركز القوات الموالية لهادي.

وأسفرت المواجهات العسكرية بين قوات "هادي" وقوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إمارتياً في آب/أغسطس الماضي عن طرد حكومة الرئيس المعزول هادي وقواتها من مدينة عدن.

وبعد ساعات من اندلاع اشتباكات عنيفة في أبين بين قوات المجلس "الانتقالي" المدعومة إماراتياً وقوات هادي، ميناء "بلحاف" يشهد توتراً بين القوات الإماراتية من جهة، وقوات هادي والتحالف السعودي من جهة أخرى.

وأفاد مصدر محلي، أن القوات السعودية وجهت قوات هادي بإنشاء 4 نقاط تفتيش بمحيط منشأة "بلحاف" التي تضم 300 جندي إماراتي.

من جهته أكد وزير الإعلام في حكومة صنعاء ضيف الله الشامي، أنه "كل ما أراد العدوان التصعيد عسكرياً، يسعى لمغالطة الرأي العالم العالمي واليمني بادعاء الحرص على السلام".

وقال الشامي إن "مبعوث الأمم المتحدة، يتدخل ليشكّل غطاءً للمغالطة الإعلامية لقوى العدوان"، مضيفاً أن "تصعيد العدوان عسكرياً منذ إعلانه وقف النار المزعوم، هو الأكبر منذ فترة ما قبل هذا الإعلان".

وأوضح الشامي أن "تصريحات المبعوث الأممي قريبة جداً، لتصريحات ناطق تحالف العدوان ولم يعد هناك فرق بين مضمون حديث الطرفين".