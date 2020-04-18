في إطار رفضهم لوجود قوات الاحتلال الأمريكي اعترض أهالي عدد من قرى ريف القامشلي رتل آليات عسكرية أمريكية وأجبروها على العودة من حيث أتت في ظل تحليق لطيران “التحالف الدولي” غير الشرعي الذي تقوده واشنطن.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن أهالي قرى ريف القامشلي تصدوا لأربع مدرعات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي قادمة من جهة قرية أبو قصايب في ناحية تل حميس بريف القامشلي وأجبروها على العودة وسط تحليق لطيران “التحالف الدولي” غير الشرعي.

وأشارت المصادر إلى أن الأهالي يترصدون دائما مرور آليات لقوات الاحتلال الأمريكي عند مداخل قراهم وعلى الطرقات العامة لاعتراضها وإجبارها على العودة حيث تصدى الخميس أهالي قريتي أبو قصايب والرحية السودة في المنطقة ذاتها لرتل من 5 آليات لقوات الاحتلال الأمريكي حاول الدخول إلى القريتين وأجبروه على المغادرة والعودة.

إلى ذلك اكدت تنسيقيات الجماعات المسلحة السورية وقوع انفجار شديد غرب مدينة الطبقة السورية مما ادى الى مقتل عنصرين من افراد جماعة "قسد" الكردية واصابة اثنين آخرين.

واعلنت مقتل مسلحين اثنين من "قسد" وإصابة آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة عسكرية لـ "قسد" قرب مفرق قرية الكرين غرب مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي.

كما لفتت تنسيقيات المسلحين الى مقتل أحد مسلحي "قسد" أثناء زراعته لغم أرضي في محيط بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

هذا واشارت الى وقوع انفجار خلف 3 جرحى جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي.

*قوات الاحتلال التركي ومرتزقته يعززون نقاطهم في رأس العين

من جهة اخرى في إطار استمرار عدوانه على الأراضي السورية أدخل الاحتلال التركي قافلة من الحافلات تقل عدداً من جنوده إلى مدينة رأس العين المحتلة بالتوازي مع استمرار مرتزقة الاحتلال من الإرهابيين بأعمال السرقة ونهب ممتلكات الأهالي في المناطق التي سيطروا عليها بدعم من النظام التركي بريف الحسكة.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن قافلة مؤلفة من 9 حافلات وصلت صباح السبت إلى مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي قادمة من مدينة تل أبيض على متنها عدد من جنود الاحتلال التركي مشيرة إلى أن حافلات أخرى ستصل تباعاً إلى المدينة خلال الساعات القادمة في إطار تعزيز نقاط الاحتلال ودعم مرتزقته في المنطقة.