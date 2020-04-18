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رقم الخبر: 279807 تاريخ النشر: نيسان 18, 2020 الوقت: 19:13 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
وكالة الفضاء الإيرانية تقدم عرضاً عن مدى تقدم مشاريعها الرئيسة

وكالة الفضاء الإيرانية تقدم عرضاً عن مدى تقدم مشاريعها الرئيسة

استعرض رئيس وكالة الفضاء الإيرانية ومدير معهد أبحاث الفضاء الإيراني "حسين صميمي" في إجتماع له اليوم السبت مع نائب وزير الإتصالات "مرتضى براري"، مدى تقدم المشاريع الرئيسة في مجال الفضاء في البلاد بما في ذلك إستكمال مشروع نظام الإطلاق المداري، والقمرين الصناعيين "بارس 1" القياسي، و"ناهيد 2" للإتصالات، وإطلاق القمر الصناعي "ناهيد 1".

من جانبه، أكد براري، ان المشاريع الفضائية تشكل واحدة من أولويات وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات؛ معربا عن أمله في أن يتم خلال العالم الحالي إستكمال مشروع نظام الإطلاق المداري، والإنتهاء من إعداد نماذج الإطلاق لكل من القمرين الصناعيين "بارس 1" القياسي، و"ناهيد 2" للإتصالات، وكذلك إطلاق قمر "ناهيد 1" الى الفضاء. وفي جانب آخر، نوه براري الى ضرورة تطوير البنية التحتية في مجال الفضاء وتكثيف الجهود لإنجاز المشروع الدولي للقمر الصناعي الطلابي الصغير "ابسكو" بشكل جيد، الذي يعمل معهد أبحاث الفضاء الإيراني على تطويره بالتعاون مع ثلاث جامعات إيرانية.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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