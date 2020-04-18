قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن "كتائب القسام استطاعت عام 2014 أن تأسر 4 جنود صهاينة ومستعدون لمفاوضات غير مباشرة مع العدو الإسرائيلي للتوصل إلى صفقة تبادل".

وأضاف هنية في لقاء مع "التلفزيون العربي" مساء الجمعة، أن المبادرة التي طرحها قائد حماس في غزة يحيى السنوار مؤخرا هو موقف موحد للحركة والقيادة المركزية، مؤكداً أننا مستعدون للذهاب إلى جولة مفاوضات غير مباشرة لإجراء صفقة تبادل، في ظل الوضع الإنساني".

وأكد هنية أن "هناك بعض الأطراف والوسطاء اتصلوا بالحركة، واستوضحوا منّا حول الآفاق التي يمكن التحرك بشأنها، ونحن عرضنا ما يمكن أن يشكل مفتاحًا حقيقيًا لهذه المسألة".

وأوضح أن حركته "طالبت بالإفراج عن كبار السن والمرضى، والأطفال، والنساء، وأسرى صفقة شاليط حتى نخوض في عملية تفاوضية جديدة".

وشدد على أنه إذا كان "قادة العدو لديهم جدية للتوصل إلى صفقة، فنحن أيضًا مستعدون لذلك من أجل الإفراج عن أسرانا".

في السياق تفاعل الناشطون الفلسطينيون مع ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورفعت صور الأسرى والأعلام الفلسطينية على الشرفات، في ظل انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقالت مؤسسة "الضمير" عبر "تويتر": "في يوم الأسير الفلسطيني، يوجد 5000 سجين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وما زال ثلثهم حتى الآن متهماً أو محتجزاً إدارياً دون تهمة أو محاكمة".

ووجه أحد الأسرى المقدسيين، إلى المواطنين الملتزمين بالعزل المنزلي، رسالة يدعوهم فيها إلى النظر في معاناة الأسرى، الذين يعيشون "ظروفاً تختلف عن ظروف عزلك ، فأنت تعيش بين أهلك وأحبائك ، والأسير يعيش تحت إجراءات رقابية وأمنية مشددة".

في سياق غير متصل اقامت كنيسة القيامة، السبت، لأول مرة وبدون حضور لآلاف المصلين، مراسم الاحتفال بـ"سبت النور"، الذي خلاله يتم استقبال "النور المقدس"، وسط اجراءات وقائية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وشددت السلطات الإسرائيلية الإجراءات الأمنية، في ظل الجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وظهرت كنيسة القيامة لأول مرة شبه خالية، سوى من الأساقفة.

و"النور المقدسة" هي ظاهرة دينية يحتفل بها المسيحيون، في عيد الفصح، وهي النار التي تخرج من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة، وفق ما يعتقد المسيحيون.

*هنية: اتهام المعتقلين في السعودية بالعمل ضمن كيان إرهابي أمر مؤسف جدا

كما أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية أن اعتقال أكثر من 60 فلسطينيًا في سجون السعودية فقط لأنهم يقومون بأعمال دعم وإسناد لشعبهم، فإن هذا الأمر مؤسف، ومؤسف جدًا.