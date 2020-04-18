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|رقم الخبر: 279804
|تاريخ النشر: نيسان 18, 2020
|الوقت: 19:14
|الاقسام: محليات
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دبلوماسي ايراني: سننجح في مكافحة "كورونا" رغم الحظر بفضل الإدارة الجيدة
اشاد السفير الايراني في روسيا كاظم جلالي بالجهود المخلصة التي يبذلها المسؤولون وتعاون الشعب في مكافحة كورونا معربا عن أمله بنجاح ايران في اجتياز هذه المرحلة رغم الحظر الظالم بفضل الادارة الجيدة والاعتماد على الطاقات الذاتية للبلاد.
وورد، في رسالة وجهها جلالي بمناسبة قرب موعد حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفصح المسيحي، هنّأ المسلمين والمسيحيين بهاتين المناسبتين. واضاف: ان البلدان التي لاحظر عليها تعاني من المشاكل في الظروف الجارية الا ان ايران استطاعت، بفضل الادارة الجيدة والاعتماد على الطاقات الذاتية، اجتياز هذه المرحلة كالنجاحات التي تحققت في مختلف مراحل الثورة بفضل الله تعالى. ولفت الى ان المركز الاسلامي في موسكو لن يستطيع اقامة مراسم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بسبب تفشي فيروس كورونا. وأكد ان السفارة الايرانية في موسكو تواصل جهودها في تقديم الخدمات للرعايا الايرانيين وعلى استعداد لمعالجة المشاكل الاحتمالية.
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