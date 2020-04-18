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|رقم الخبر: 279803
|تاريخ النشر: نيسان 18, 2020
|الوقت: 19:12
|الاقسام: محليات
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العميد باقر زادة يعلن استئناف عمليات البحث عن رفات الشهداء
أعلن قائد لجنة البحث عن المفقودين، عن استئناف عمليات البحث عن رفات الشهداء في منطقة عمليات والفجر التحضيرية (قناة حنظله وكميل) بعد تجميد مؤقت في الاراضي العراقية بسبب انتشار كورونا.
وأفادت وكالة أنباء فارس، بأن العميد باقر زادة قائد لجنة البحث عن المفقودين أعلن عن بدء عمليات البحث عن رفات الشهداء. وأضاف: ان البحث استؤنف مجددا في منطقة عمليات والفجر التحضيرية (قناة حنظلة وكميل) بعد تجميد مؤقت في الاراضي العراقية بسبب انتشار فايروس كورونا.
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