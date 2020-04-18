العميد باقر زادة يعلن استئناف عمليات البحث عن رفات الشهداء أعلن قائد لجنة البحث عن المفقودين، عن استئناف عمليات البحث عن رفات الشهداء في منطقة عمليات والفجر التحضيرية (قناة حنظله وكميل) بعد تجميد مؤقت في الاراضي العراقية بسبب انتشار كورونا.