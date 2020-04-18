أعلن الجيش العراقي، مساء الجمعة، مقتل قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي، شمالي العاصمة بغداد.

وقالت قيادة عمليات بغداد التابعة للجيش، في بيان، إن قواتها نصبت كميناً للمسؤول العسكري لتنظيم داعش المكنى بـ"أبو حفصة"، في منطقة المثنى شمالي بغداد.

وأضافت أن قوات الجيش استدلت على موقع القيادي بالتنظيم "استناداً على معلومات دقيقة"، دون أن تعلن مصدرها.

وانطلقت في 5 نيسان/أبريل الجاري عملية أمنية لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وفي بيان لقيادة عمليات بغداد ذكر أن الفرقة السادسة والقطعات الملحقة بها انطلقت بعملية أمنية شمالي بغداد لملاحقة بقايا "داعش" لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق الخضراء والخزنة والسلمان.

وفي شمال البلاد، كانت مجموعة من تنظيم داعش هاجمت الخميس الماضي، قرية خبازة جنوب غرب مدينة كركوك العراقية، واشارت المصادر إلى أن الهجوم الذي شنّه "داعش" استهدف حاجزاً أمنياً يتبع لشرطة النفط جنوب غرب كركوك.

من جانب آخر أعلنت الفرقة الخامسة في الجيش العراقي ، السبت، إصابة خمسة من منتسبيها بينهم ضابطان، جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء عملية دهم وتفتيش في منطقة تابعة لقضاء المقدادية شمال شرق ديالى.

ووفقا لموقع "السومرية نيوز" قال المتحدث باسم قيادة الفرقة المقدم أركان ياسين في بيان:إن "عبوة ناسفة انفجرت في بساتين منطقة حنبس التابعة لقضاء المقدادية خلال حملة دهم وتفتيش لقوات الفرقة".

وأضاف ياسين، أن "انفجار العبوة الناسفة أسفر عن إصابة ضابطين وثلاثة منتسبين بإصابات متفاوتة".

وأشار المصدر إلى أن "حالة المصابين مستقرة"، مؤكدا أن "فلول داعش التكفيرية تقف وراء الجريمة".