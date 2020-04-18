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رقم الخبر: 279801 تاريخ النشر: نيسان 18, 2020 الوقت: 19:13 الاقسام: عربيات  
السودان.. خلاف بين القادة المدنيين في المجلس السيادي وعبد الفتاح البرهان

السودان.. خلاف بين القادة المدنيين في المجلس السيادي وعبد الفتاح البرهان

قالت نيويورك تايمز إن القادة المدنيين في السودان على خلاف مع قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وذلك بالتزامن مع بدء العاصمة الخرطوم إغلاقها لمدة ثلاثة أسابيع.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن الخلاف بين القادة المدنيين والبرهان وقع حول إجراءات مكافحة فيروس كورونا في الخرطوم، ما يعني أن هناك خلاف في وجهات النظر بين قادة البلاد العسكريين والسياسيين .

وأعلن رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك، يوم الخميس، أنه أقال محافظ الخرطوم الفريق أحمد عبدون حمد، لأنه تحدي أمر حكومي بإلغاء صلاة الجمعة في الخرطوم.

في سياق متصل، أكد المبعوث الأمريكي الخاص للسودان السفير دونالد بوث، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقف خلف حكومة عبد الله حمدوك الانتقالية في السودان.

ووفقا لـ"نيويورك تايمز" قال بوث: "نحن ندرك أنها تمثل حلا وسطا بين المدنيين والعسكريين. كلاهما كان لهما دور فعال في إنهاء ديكتاتورية عمر البشير"، وأضاف "الحكومة تحتاج الآن إلى حماية الشعب السوداني من جائحة فيروس كورونا المستجد".

 
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مصدر الخبر: الخرطوم ـ وكالات
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