ارتفاع مستمر بوفيات وإصابات كورونا حول العالم.. وأمريكا في قلب العاصفة

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 153 ألف شخص في العالم، أكثر من ثلثيهم بأوروبا، في حين تجاوز عدد المصابين 2.24 مليون، وعدد المتعافين 568 ألفا.

تخطت الولايات المتحدة الجمعة عتبة الـ700 ألف إصابة مسجلة بفيروس كورونا المستجد حسب تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

وباتت الولايات المتحدة التي أصبحت منذ نهاية مارس البلد الأكثر تأثرا بالفيروس في العالم، تسجل الآن 700 ألف و282 إصابة بكوفيد-19 و36 ألف و773 وفاة، حسب جونز هوبكنز.

واستنادا إلى أرقام الجامعة عند الساعة 00:30 بتوقيت غرينيتش الجمعة، سجلت البلاد 3856 وفاة إضافية خلال أربع وعشرين ساعة ولكن هذا الرقم يشمل حالات وفاة "مرتبطة على الأرجح" بكوفيد-19.

وهذا الأسبوع أعلنت مدينة نيويورك أنها ستضيف إلى حصيلة ضحاياها، 3778 حالة وفاة "ربما تكون مرتبطة" بكوفيد-19، حسبما نقلت "فرانس برس".

*ترامب يتوقّع وفاة 65 ألف اميركي إثر كورونا

وتوقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الجمعة، أن يصل عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" في الولايات المتحدة ما بين 60000 إلى 65000 ضحية.

وقال الرئيس الأميركي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة: "قمنا بإجراء ملايين الفحوصات لكشف فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن تكثيف إجراء اختبارات كورونا سيساهم في إعادة فتح البلاد.

وشدد ترامب على مواصلة دعم القطاع الصحي لمواجهة فيروس كورونا، وقال: "شهدنا ارتفاعا كبيرا في أعداد الاختبارات لمواجهة الوباء".

وخلال المؤتمر الصحفي، أعلن ترامب عن برنامج إغاثة حجمه 19 مليار دولار لمساعدة المزارعين على مواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا من خلال حزمة تشمل دفع أموال بشكل مباشر وشراء المنتجات واللحوم ومنتجات أخرى على نطاق واسع.

من جانبه اتهم جو بايدن المرشح للانتخابات الرئاسية الامريكية، الرئيس دونالد ترامب، بالتقاعس وتعريض الولايات المتحدة لوباء كورونا دون حماية.

وقال جو بايدن، في مقطع مصور بث على الإنترنت، إن "الحقيقة المرة هي أن ترامب ترك أميركا مكشوفة ومعرضة لهذا الوباء"، مضيفا أن الرئيس الأميركي تجاهل تحذيرات خبراء الصحة ووكالات المخابرات و"بدلا من ذلك وضع ثقته في زعماء الصين".

وأضاف بايدن أن دونالد ترامب أنهى تمويل برنامج تم انشاؤه خلال إدارة أوباما وبايدن لرصد الأمراض المعدية الطارئة، وخفض عدد خبراء المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين بواقع الثلثين.

وأوضح أن ترامب "ترك مكانا كان مخصصا لأميركي شاغرا داخل وكالة مكافحة الأمراض بالصين. والآن ندفع كلنا الثمن"، وفقا لوكالة رويترز.

*إيطاليا "المنكوبة"

أعلنت إيطاليا، التي تكبدت الخسائر الأكثر في الأرواح على الصعيد الأوروبي بسبب فيروس كورونا، تحقيق انتصار في مواجهة الجائحة في المناطق الفقيرة بجنوب البلاد. وقال كبار مسؤولي قطاع الصحة في إيطاليا إن رهان رئيس الوزراء جوزيبي كونتي بتمديد الإغلاق، على الرغم من الضغوط التي تعرض لها، قد أثمر.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي حذر قبل ستة أسابيع من أن قدرة إيطاليا على مواجهة انتشار كوفيد-19 تعتمد بشكل كبير على حصر الوباء في بؤرة تفشيه في ميلانو في شمال البلاد.

وأدى الوباء إلى وفاة 22,745 شخصا في هذا البلد الأوروبي الذي يبلغ عدد سكانه 60 مليون نسمة وكان من أكثر الدول تضررا في العالم جراء الفيروس.

لكن إيطاليا لا تزال تعتبر نفسها محظوظة نسبيا لأن الوباء تفشى في المناطق حول العاصمة المالية ميلانو التي تضم أفضل الكوادر الطبية.

وقدمت أحدث البيانات من خدمة الحماية المدنية الإيطالية براهين جديدة لعدم حاجة كونتي إلى تمديد بعض قيود الإغلاق الصارمة عند انتهاء صلاحيتها في 4 أيار/مايو.

فقد أظهرت البيانات أن الارتفاع في عدد المصابين حاليا لا يتعدى بضع مئات للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء، بعد أن كانت الإصابات ترتفع بمعدل ألف على الأقل يوميا منذ شهر.

*روسيا تبحث طرق مكافحة كورونا

من جانبه طلب الرئيس الورسي فلاديمير بوتين من وزارة الدفاع الروسية تقديم مقترحات حول إمكانية استخدام وسائل القوات المسلحة الروسية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب البيان الذي صدر عن الكرملين، يوم السبت، طلب الرئيس الروسي من الوزارة تقديم المقترحات بحلول 22 أبريل/ نيسان القادم.

وجاء في البيان الذي نشر على موقع الكرملين: "على وزارة الدفاع الروسية تقديم مقترحات بشأن استخدام القوات المسلحة ووسائل القوات المسلحة الروسية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في موعد نهائي هو 22 أبريل 2020".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال أمس الجمعة، إن ذروة وباء فيروس كورونا لم يتم اجتيازها بعد.

وأضاف الرئيس الروسي "المخاطر المرتبطة بانتشار الوباء لا تزال مرتفعة للغاية، ولم يتم تجاوز الذروة بعد، وعدد الإصابات آخذ في الازدياد، ليس فقط في موسكو، بل كذلك في الأقاليم الروسية الأخرى".

وتابع الرئيس الروسي "يجب أن تكون جميع المستشفيات المتخصصة بمكافحة فيروس كورونا، مجهزة بكامل المعدات الطبية اللازمة، والكوادر الطبية المزودة بوسائل الحماية، إضافة إلى المراقبة المستمرة".

وأكد بوتين المباشرة بإنشاء صندوق خاص لدعم مكافحة فيروس كورونا في روسيا، يكون جاهزا يوم 28 من الشهر الجاري.

وأضاف بوتين "تم تخصيص 95 ألف سرير متخصص في تقديم العلاج لمرضى كورونا في الأقاليم، في يوم 3 أبريل تم تجهيز 30% من هذه الأسرة، ووفقا للمعلومات المتوفرة لدينا سيكتمل العدد يوم 28 من الشهر الجاري".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق أنه يجب استخدام إمكانيات وزارة الدفاع الروسية في مواجهة فيروس كورونا، إذا دعت الضرورة لذلك.

وبدورها، كشفت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، يوم السبت، عدد الفحوصات المستخدمة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك: "تم إجراء حوالي مليون و832 ألف اختبار مخبري للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا".

وأضافت المتحدثة قائلة: إن "مجمل الاختبارات التي تم استخدامها على مواطنين عائدين من الخارج كانوا بزيارة سياحية".

وأشارت المتحدثة أن الهيئة تقوم بمراقبة ورصد كل الحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في مختلف المدن الروسية.

وأكدت المتحدثة أن روسيا تحتل المرتبة الثانية حاليا في إجمالي عدد الاختبارات التي أجريت على المواطنين.

* مهاجرون كثيرون على طائرة قادمة من أمريكا مصابون بكورونا

قال رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي يوم الجمعة إن عددا كبيرا من المهاجرين المبعدين من الولايات المتحدة والذين كانوا على متن طائرة قادمة من هناك الأسبوع الماضي مصاب بفيروس كورونا وأضاف أن السلطات الأمريكية أكدت عشرات الحالات.

وقال إن الاختبارات التي أجريت على 12 شخصا تم اختيارهم بشكل عشوائي في الطائرة عندما قامت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بفحصهم أثبتت إصابتهم بكورونا.

*وفاة مدير مكتب الرئيس النيجيري بكورونا

قال متحدثان باسم الرئاسة النيجيرية إن أبا كياري مدير مكتب الرئيس توفي يوم الجمعة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان كياري أكبر مساعد رسمي للرئيس النيجيري محمد بخاري (77 عاما) وكان من بين أقوى الشخصيات في نيجيريا وكان في السبعينات من العمر ومصابا بمشكلات صحية أساسية.وقال المتحدث باسم الرئاسة جاربا شيهو على تويتر تأسف الرئاسة لإعلان وفاة مدير مكتب الرئيس أبا كياري.

الاختبارات أثبتت إصابة الراحل بكوفيد-19 المتفشي وكان يتلقى علاجا. ولكنه توفي يوم الجمعة 17 أبريل 2020. وأكد المتحدث فيمي أديسينا أيضا وفاة كياري.

وكياري أبرز شخص يتوفى بسبب فيروس كورونا في نيجيريا التي يوجد بها 493 حالة إصابة مؤكدة و17 حالة وفاة طبقا للمركز النيجيري لمكافحة الأمراض.

وسافر كياري إلى ألمانيا في أوائل مارس آذار مع وفد من المسؤولين النيجيريين لعقد اجتماعات مع شركة سيمنس. وحضر اجتماعات مع مسؤولين حكوميين كبار لدى عودته إلى نيجيريا.

*ماليزيا تسجل 54 إصابة جديدة

أعلنت السلطات الصحية في ماليزيا السبت، تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحالتي وفاة جراء الإصابة به، وذلك وسط تواصل انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس.

وقال المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "برناما" الماليزية - إنه بتسجيل 54 حالة إصابة جديدة، يرتفع العدد التراكمي لحالات الإصابة المسجلة في البلاد حتى الآن إلى 5 آلاف و305 حالات، منها 49 حالة في وحدات العناية المركزة، وإنه تم تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 88 حالة..منوها بأن 135 من مرضى فيروس كورونا غادروا المستشفيات اليوم بعد تعافيهم، ما يرفع العدد التراكمي للمتعافين إلى 3 آلاف و102 شخص.

وعبر المسؤول الماليزي عن تخوف وزارة الصحة من أن يسيئ الجمهور تفسير الانخفاض الحالي في عدد الحالات، بأن يعتبروه دليل على أن الوضع قد تحسن وأن بإمكانهم التساهل بشأن أمر تقييد التحركات المفروض على مستوى البلاد.

*27 إصابة جديدة في أفغانستان

وأعلنت وزارة الصحة الأفغانية، السبت، عن تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الإيجابية إلى 933 حالة، وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية - أن السلطات اختبرت 308 أشخاص على مستوى الدولة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ لتكتشف إصابة 27 حالة جديدة من ضمنها 12 حالة في العاصمة كابول.. مشيرة إلى تعافي 13 مريضا من ضمنهم 7 في العاصمة.

من جانب أخر سلمت الحكومة الهندية، 600 ألف قرص من عقاري الـ (هيدروكسيكلوركين) والـ (باراسيتامول) إلى أفغانستان في مسعى لمساعدة السلطات الأفغانية على معالجة المرضى بفيروس كورونا المستجد.

وقال القائم بأعمال السفارة الأفغانية في نيودلهي طاهر قدري، في تغريدة على تويتر، يوم السبت "في سلسلة من الهبات أرسلت الهند 100 ألف قرص باراسيتامول و500 ألف قرص هيدروكسيكلوركين عبر شركة أريانا إيرلاينز اليوم .. هذا إلى جانب أول شحنة من القمح شحنتها الهند في وقت سابق لتعزيز أمن أفغانستان الغذائي .. خالص الشكر".

*إصابات كورونا تتخطى 19 ألف حالة في أفريقيا

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في قارة أفريقيا ليصل إلى 19 ألف 895 مصابا ووفاة ألف و517 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 4 الآف و642 شخصا وفق الاتحاد الأفريقي.

وأفاد بيان الاتحاد الأفريقي أن حالات الوفيات جاءت 743 حالة في دول شمال أفريقيا و118 في غرب أفريقيا و 54 حالة في دول وسط أفريقيا و61 حالة في دول جنوب أفريقيا و 41 في جول شرق أفريقيا.

وعلى الرغم من تصريحات وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة بأن الفيروس كان بطيئا في الوصول إلى القارة مقارنة بأجزاء أخرى من العالم، إلا أن العدوى زادت بشكل كبير في الأيام الأخيرة.

وفي وقت سابق حذرت ماتشيديسو مويتي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا ، " من أن كوفيد – 19 لديه القدرة ليس فقط على التسبب في وفاة الآلاف، ولكن إطلاق العنان للدمار الاقتصادي والاجتماعي".ودعت مويتي إلى تمكين المجتمعات المحلية في المقاطعات والأقاليم لضمان حصولهم على الموارد والخبرة للاستجابة لحالات التفشي للمساعدة ى مكافحة الفيروس.

وكانت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة ذكرت أنه حتى الآن وسعت غانا وكينيا ومصر والمغرب وتونس ونيجيريا الاختبارات الوطنية لتشمل مختبرات متعددة ، مما سمح بنظام لامركزي وأكثر كفاءة.