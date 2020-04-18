ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا فى قارة أفريقيا ليصل إلى 19 ألف 895 مصابا ووفاة ألف و517 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 4 الآف و642 شخصا وفق الاتحاد الأفريقي.

وأفاد بيان الاتحاد الأفريقي أن حالات الوفيات جاءت 743 حالة في دول شمال أفريقيا و118 في غرب أفريقيا و 54 حالة في دول وسط أفريقيا و61 حالة في دول جنوب أفريقيا و 41 في جول شرق أفريقيا

وعلى الرغم من تصريحات وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة بأن الفيروس كان بطيئا في الوصول إلى القارة مقارنة بأجزاء أخرى من العالم، إلا أن العدوى زادت بشكل كبير في الأيام الأخيرة.

وفى وقت سابق حذرت ماتشيديسو مويتي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا ، " من أن كوفيد – 19 لديه القدرة ليس فقط على التسبب في وفاة الآلاف، ولكن إطلاق العنان للدمار الاقتصادي والاجتماعي".ودعت مويتي إلى تمكين المجتمعات المحلية في المقاطعات والأقاليم لضمان حصولهم على الموارد والخبرة للاستجابة لحالات التفشي للمساعدة ى مكافحة الفيروس.

وكانت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة ذكرت أنه حتى الآن وسعت غانا وكينيا ومصر والمغرب وتونس ونيجيريا الاختبارات الوطنية لتشمل مختبرات متعددة ، مما سمح بنظام لامركزي وأكثر كفاءة.