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رقم الخبر: 279797 تاريخ النشر: نيسان 18, 2020 الوقت: 19:17 الاقسام: محليات  
الوفيات بسبب كورونا في إيران تسجل انخفاضاً ملحوظاً

الوفيات بسبب كورونا في إيران تسجل انخفاضاً ملحوظاً

سجل عدد الوفيات في إيران انخفاضا ملحوظا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور، وفاة 73 شخصا ليصل اجمالي عدد الوفيات الى 5031 شخصا.
واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1374 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 80 الفا و868  حالة لغاية الان بينهم  3513 في وضع حرج.
واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 55 الفا  و987 شخصا لغاية الان.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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