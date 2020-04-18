|عاجل :
|للمزید
|رقم الخبر: 279797
|تاريخ النشر: نيسان 18, 2020
|الوقت: 19:17
|الاقسام: محليات
|
الوفيات بسبب كورونا في إيران تسجل انخفاضاً ملحوظاً
سجل عدد الوفيات في إيران انخفاضا ملحوظا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور، وفاة 73 شخصا ليصل اجمالي عدد الوفيات الى 5031 شخصا.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر
|لاريجاني: الحصار على غزة والحظر على ايران في أزمة "كورونا" يكشفان الطبيعة اللاإنسانية للكيان الصهيوني وأميركا