وتقام فعاليات هذا المهرجان في 50 يوما بالاضافة الى فعاليات جانبية منها مهرجان افلام الاطفال، العروض الخاصة، احياء ذكرى المشاهير وبرامج تعليمية تقام طوال العام.

وفي أول حضور دولي له حاز الفيلم على دبلوم فخري من الدورة التاسعة من مهرجان «طريق الحرير» التي أقيمت في العاصمة الإيرلندية دبلن.

شارك الانيميشن بالفعل في مهرجانين من قبل مهرجان «غالاكتیكت» والدورة الثالثة لمهرجان «القدیسون والمذنبون».

