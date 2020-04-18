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|رقم الخبر: 279796
|تاريخ النشر: نيسان 18, 2020
|الوقت: 19:15
|الاقسام: ثقافة وفن
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انيميشن رعب ايراني يلقي بظلاله على مهرجان امريكي
سيشارك الانيميشن القصير «الملكوت» للمخرجة «فرنوش عابدي» بالدورة الـ50 من مهرجان السينمائي الدولي بولاية دالاس.
وتقام فعاليات هذا المهرجان في 50 يوما بالاضافة الى فعاليات جانبية منها مهرجان افلام الاطفال، العروض الخاصة، احياء ذكرى المشاهير وبرامج تعليمية تقام طوال العام.
وفي أول حضور دولي له حاز الفيلم على دبلوم فخري من الدورة التاسعة من مهرجان «طريق الحرير» التي أقيمت في العاصمة الإيرلندية دبلن.
شارك الانيميشن بالفعل في مهرجانين من قبل مهرجان «غالاكتیكت» والدورة الثالثة لمهرجان «القدیسون والمذنبون».
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