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|رقم الخبر: 279795
|تاريخ النشر: نيسان 18, 2020
|الوقت: 19:17
|الاقسام: ثقافة وفن
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«الجبل» الايراني يتأهل للمشاركة في مهرجان هامبورغ الدولي
تأهل فيلم «الجبل» الايراني (كوه) للمخرج الشاب تيمور قادري للمشاركة في فعاليات مهرجان هامبورغ الدولي في ألمانيا.
وينتمي «الجبل» إلى فئة الأعمال القصيرة التي تمتد لأقل من ثلاث دقائق زمنية حيث يستغرق دقيقتين.
هذا ويحكي الفيلم قصة حلم صبي حمال على سفح الجبل..
يذكر ان المخرج قادري يحمل في سجله الفني اخراج افلام «الرمان فاكهة الجنة» و«قطف الفجر» و«يهطل على سقف البيت» و«السمكة الكبيرة» و«الحضن» و«التوت» و...
كما يشار أن مهرجان هامبورغ الألماني لن يعقد في تاريخه المعتاد بسبب إنتشار فيروس كورونا «كوفيد19» المستجد في العالم وإنما من المزمع عقده في الفترة بين 6 حتى 8 نوفمبر المقبل.
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