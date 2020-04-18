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رقم الخبر: 279794 تاريخ النشر: نيسان 18, 2020 الوقت: 19:18 الاقسام: ثقافة وفن  
مهرجان وثائقي سويسري يستضيف 5 أفلام إيرانية

مهرجان وثائقي سويسري يستضيف 5 أفلام إيرانية

تستضيف الدوة الـ51 لمهرجان «ويزيون دورئال» السويسري للأفلام الوثائقية خمسة أفلام إيرانية، حيث من المقرر أن يقام المهرجان بشكل أونلاين.

ومن إيران تشارك في هذه الدورة أفلام «عين السمكة» للمخرج أمين بهروز زاده و«البيت» للمخرجة أفسانه سالاري في قسم الوثائقيات الطويلة.
كما تشارك أفلام «للحصان دم أكثر من الإنسان» للمخرج ابوالفضل طالوني و«الأوراق» للمخرج حميد جعفري في قسم منافسات الأفلام النصف طويلة والقصيرة.
ويعرض فيلم «مشروع الزواج» للمخرجين حسام إسلامي وعطية عطارزاده في قسم «العرض الجغرافي» في هذه الدورة من المهرجان.
وتقام الدوة الـ51 لمهرجان «ويزيون دورئال» السويسري للأفلام الوثائقية منذ اليوم 17 أبريل حتى الثاني من مايو القادم بشكل أونلاين، حيث يتيح المهرجان مشاهدة الأفلام المشاركة، على الشبكة العنكبوتية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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