  • السبت ٢٤ شعبان ١٤٤١
  • السبت , أبريل 18, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279793 تاريخ النشر: نيسان 18, 2020 الوقت: 19:16 الاقسام: ثقافة وفن  
فيلم للمخرج الإيراني مرتضى سبزقبا في مهرجان DEAF الدولي

فيلم للمخرج الإيراني مرتضى سبزقبا في مهرجان DEAF الدولي

تأهل فيلم «حدث صغير» للمخرج الإيراني مرتضى سبزقبا إلى الدورة الرابعة من مهرجان «1904 DEAF »الأميركي.

وفي حضوره التاسع على المستوى الدولي يتنافس الفيلم مع سائر الأفلام المشاركة في هذا المهرجان الذي يتبنى الأفلام التي تتطرق إلى الأشخاص الصم أو الثقيلي السمع.
والفيلم من إنتاج رضا سبزقبا ونفذ المشروع حميد تجلي فرد، ومثل فيه كل من مجيد أردلان وعلي قاسمي.
وكان من المقرر أن تقام الدورة الرابعة من مهرجان «1904 DEAF» في الفترة 9 حتى 12 سبتمبر 2020 في مدينة سانت لويز بولاية ميزوري الأميركية، لكن تفشي الكورونا حال دون إقامتها، وسوف يعرض المهرجان الأفلام المشاركة على الإنترنت في فترة زمنية محددة خلال أيام 6 حتى 10 مايو القادم.
 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0623 sec