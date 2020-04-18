وفي حضوره التاسع على المستوى الدولي يتنافس الفيلم مع سائر الأفلام المشاركة في هذا المهرجان الذي يتبنى الأفلام التي تتطرق إلى الأشخاص الصم أو الثقيلي السمع.

والفيلم من إنتاج رضا سبزقبا ونفذ المشروع حميد تجلي فرد، ومثل فيه كل من مجيد أردلان وعلي قاسمي.

وكان من المقرر أن تقام الدورة الرابعة من مهرجان «1904 DEAF» في الفترة 9 حتى 12 سبتمبر 2020 في مدينة سانت لويز بولاية ميزوري الأميركية، لكن تفشي الكورونا حال دون إقامتها، وسوف يعرض المهرجان الأفلام المشاركة على الإنترنت في فترة زمنية محددة خلال أيام 6 حتى 10 مايو القادم.

