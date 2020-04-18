وقامت مجموعة من الزعماء الدينيين المسلمين والمسيحيين في سيراليون بازاحة الستار عن كتيب مشترك لمواجهة كورونا، وذلك خلال الاجتماع الذي أقيم في مقرّ مجلس الكنائس في سيراليون.

وفي هذا الكتيب، تم ذكر رسائل وزارة الصحة في سيراليون لمواجهة كورونا مع الإشارة إلى النصوص الدينية الإسلامية والمسيحية.

وأكد رئيس مجموعة العمل الإسلامي في سيراليون «رمضان جلوة» أن مواجهة فيروس كورونا واجب إلهي، مشيراً الى أن الكتيب قد أظهر دور الزعماء الدينيين في الجهود الوطنية لمواجهة مرض كوفيد 19.

وقام رمضان جلوة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، مشيراً الى تعاليم النبي محمد(ص) في هذا الصدد، مطالباً الناس باتباع تعليمات الأطباء للوقاية من هذا الفيروس.

كما دعا «سوتون كوروما»، أحد القادة المسيحيين في البلاد، الناس إلى اتباع تعليمات وزارة الصحة، مشيراً إلى مقتطفات من الكتاب المقدس(الانجيل).

وتم اصدا هذا الكتيب بعنوان «رسائل دينية عن كورونا».