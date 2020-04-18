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رقم الخبر: 279788 تاريخ النشر: نيسان 18, 2020 الوقت: 13:59 الاقسام: محليات  
ضبط طنين من المخدرات جنوب شرقي البلاد

ضبط طنين من المخدرات جنوب شرقي البلاد

علن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرقي البلاد) عن ضبط طنين اثنین و290 كلغ من انواع المخدرات خلال اشتباك بين قوات الشرطة مع مهربي المخدرات في مدينة سراوان.
واضاف محمد قنبري اليوم السبت ان قوات الامن الداخلي في مدينة سراوان وبدعم معلوماتي من شرطة مكافحة المخدرات بالمحافظة اطلعت على عملية نقل شحنة كبيرة من المواد الافيونية من قبل أفراد هذه العصابة المحترفة.
واكد ان قوات شرطة مكافحة المخدرات بمدينة سراوان بتعاون مع قوى الامن الداخلي في خاش قامت بمراقبة تحركات افراد العصابة حيث تمكنت مساء امس الجمعة من تحديد هويتهم حين نقل شحنة كبيرة من المخدرات بواسطة سيارتين من طراز تويوتا في احدى محاور سراوان - خاش.
وتابع العميد قنبري ان قوات الأمن الداخلي تمكنت خلال الاشتباك مع المهربين من ضبط طنين اثنین و290 كيلوغراما من انواع المخدرات وكميات من الاسلحة من طراز كلاشنكوف ومسدس وجهازين لاسلكيين وعتاد.
وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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