قال رئيس الجمهورية في اجتماع مع رؤساء اللجان الخاصة في المركز الوطني لمكافحة كورونا: لقد تقرر ان تقوم وزارة الصحة وبالتعاون مع اللجنة الأمنية للمركز الوطني بوضع الشروط الصحية لاستئناف الأعمال ذات الخطر المتوسط وابلاغ هذه التعليمات للمركز الوطني.

وفي الجلسة التي عقدت صباح اليوم السبت، أوضح روحاني أن الأجهزة المختصة بما فيها وزارة الصحة قيمت ايجابيا تنفيذ مشروع التباعد الاجتماعي الذكي الذي مر على تطبيقه في المحافظات مدة اسبوع ، معتبرا ان تعاون المواطنين في تطبيق هذا المشروع سيساهم في تقليل انتشار فيروس كورونا.

واشار الرئيس روحاني الى أن وزارة الصحة مكلفة ايضا وطبقا للمعايير الدولية أن تضع تقسيما ثلاثيا للمحافظات والمدن حسب درجة انتشار كورونا، وبالتالي تضع خلال الاسابيع القادمة تعليمات صحية لكل محافظة أو مدينة طبقا للدرجات الثلاث التي تحددها.