كشف مصدر سياسي مطلع، السبت، عن صراع سياسي كبير يدور حاليا بين جبهتي رئيس تحالف المحور خميس الخنجر ورئيس تحالف القوى محمد الحلبوسي من اجل اثبات الوجود في حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “عددا كبيرا من نواب تحالف الحلبوسي انسحبوا الى الجبهة الجديدة بإسم (تحالف المدن المحررة) برئاسة خميس الخنجر الذي تمكن من سحب عدد من نواب تحالف القوى بطريقة المال والترغيب بمناصب حكومية في وزارات الحكومة الجديدة”.

وأضاف المصدر، أن “تحالف المدن المحررة وصل عدد نوابه الى 31 نائبا معظمهم من نينوى والانبار”، مرجحا “تصاعد الخلافات والانشقاقات بين المحورين خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وكان النائب المستقل باسم خشان أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/،أن الصراع السني بشأن الكتلة الممثلة لهذا المكون في الحكومة قد يكون عائقا امام تشكيل وتمرير حكومة المكلف مصطفى الكاظمي.