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رقم الخبر: 279784 تاريخ النشر: نيسان 18, 2020 الوقت: 13:05 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
الاعلان عن 6 منتجات إيرانية لمكافحة كورونا
في حفل افتتاح المجمع الدولي للتكنولوجيا والابداع بحضور ستاري

الاعلان عن 6 منتجات إيرانية لمكافحة كورونا

افتتح اليوم السبت، المجمع الدولي للتكنولوجيا والابداع في جامعة الشهيد بهشتي للعلوم الطبية، بحضور مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجيا سورنا ستاري، وعلى هامش هذه المراسم تم الاعلان عن 6 منتجات ايرانية الصنع في مجال الوقاية والعلاج من كورونا.

وفي باب المجمع وضعت بوابة تضم احد المنتجات الستة وهو جهاز لقياس حرارة الافراد وتعقيمهم عند مرورهم عبر البوابة .


واضاف المساعد العلمي لرئيس الجمهورية ، أن الاحصاءات والمعلومات المتعلقة بمرض كورونا في البلاد تشير الى نجاح التقنيات التي تتلاءم مع بيئتنا ، مشيرا الى ان الشركات المعرفية في إيران تمتلك طاقات انسانية فاعلة في هذا المجال وقد أدت دورها في الوقت المناسب.

وأكد أن معظم التجهيزات الخاصة بمكافحة كورونا تم تصنيعها داخل البلاد وخاصة معدات التشخيص ، حيث ساهمت هذه التجهيزات الى جانب جهود الكوادر الصحية في جعل انتشار كورونا يتخذ منحى تنازليا.


 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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