اعلن رئيس مؤسسة المستضعفين في الجمهورية الاسلامية الايرانية برويز فتاح عن تخصيص 300 مليار تومان (الدولار يعادل 4200 تومان رسميا) تسهيلات بصورة "القرض الحسن" للشرائح الضعيفة في المجتمع.

واشار فتاح في تصريح للتلفزيون الايراني الى برامج المؤسسة لدعم الشرائح الضعيفة وقال، لقد بدانا منذ شهرين اجراءاتنا لدعم الشرائح الضعيفة حيث اخذنا بنظر الاعتبار بالتنسيق مع بلدية طهران تسهيلات للباعة المتجولين والافراد تحت مظلة منظمة الرعاية الاجتماعية، وستستمر هذه الوتيرة.

واشار الى منح مساعدة نقدية بقيمة مليون تومان لجميع العاملين في نقل السلع في المناطق الحدودية الغربية الوعرة لمحافظات اذربيجان الغربية وكردستان وكرمانشاه وكذلك للملاحين العاملين في الزوارق في محافظتي هرمزكان وبوشهر جنوب البلاد الذين توقفت اعمالهم خلال ايام عطلة النوروز.