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رقم الخبر: 279782 تاريخ النشر: نيسان 18, 2020 الوقت: 12:51 الاقسام: رياضة  
حملة إيسكو تجمع 500 ألف يورو لمكافحة كورونا

حملة إيسكو تجمع 500 ألف يورو لمكافحة كورونا

حققت الحملة التي أطلقها لاعب ريال مدريد إيسكو ألاركون وشريكته سارة سالامو لمكافحة فيروس كورونا المستجد نجاحا ملحوظا.

وجمعت الحملة حتى الآن 500 ألف يورو تم تخصيصها لشراء مواد صحية، بدأت بالتبرع بجهاز تنفس صناعي لمستشفى 12 أكتوبر.

وتستخدم أول دفعة من التبرعات بفضل المساعدات التي جمعت في الحملة في مستشفى بمدريد منذ الثلاثاء الماضي وأعلن إيسكو عن قرب وصول الدفعة الثانية، التي تتضمن 25 ألف قناع طبي.

ونشر إيسكو صورة مع أفراد الطاقم الطبي مثل رئيس خدمات وحدة الرعاية المركزة ومدير الإدارة ومساعدة مدير التمريض بجانب جهاز التنفس قائلا: "شكرا على مساعدتكم".

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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