  • السبت ٢٤ شعبان ١٤٤١
  • السبت , أبريل 18, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279780 تاريخ النشر: نيسان 18, 2020 الوقت: 12:42 الاقسام: رياضة  
إيطاليا والبرازيل.. أعداء مونديال 82 يتّحدون ضد كورونا

إيطاليا والبرازيل.. أعداء مونديال 82 يتّحدون ضد كورونا

اجتمع نجوم البرازيل وإيطاليا، ممن شاركوا في واحدة من أعظم مباريات كأس العالم على الإطلاق، للمساهمة في جهود الدولة اللاتينية لمكافحة فيروس كورونا.

وفازت إيطاليا 3-2 على البرازيل في كأس العالم 1982، بفضل ثلاثية باولو روسي، ليساعد فريقه في الإطاحة بتشكيلة ضمت "زيكو وسقراطيس وجونيور ولياندرو".

وجمع لاعب الوسط البرازيلي باولو روبرتو فالكاو أكثر من 4.5 مليون ريال (859 ألف دولار) بمساعدة مجموعة من زملائه السابقين، الذين سجلوا فيديو يطالبون فيه الجماهير بالتبرع لمقاومة انتشار فيروس كورونا في الأحياء المكتظة في البرازيل.

وشارك لاعبو إيطاليا الذين هزموا الفريق البرازيلي، في تسجيل فيديو خاص للمساهمة في الحملة.

وطلب فالكاو، لاعب روما السابق، من زميله السابق وصديقه المقرب برونو كونتي، أن يحشد اللاعبين الإيطاليين لتسجيل رسالة.

وكان باولو روسي وجوسيبي بيرجومي وكلاوديو جنتيلي، ضمن المساهمين في الحملة.

وقال المدافع فرانكو كوزيو: "إيطاليا والبرازيل.. منافسون في الملعب ومتحدون ضد فيروس كورونا".

واحتفظ لاعبو الفريقين بصداقات قوية ولعب سقراطيس وزيكو وجونيور بأندية إيطالية عقب كأس العالم 1982.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0721 sec