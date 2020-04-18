اجتمع نجوم البرازيل وإيطاليا، ممن شاركوا في واحدة من أعظم مباريات كأس العالم على الإطلاق، للمساهمة في جهود الدولة اللاتينية لمكافحة فيروس كورونا.

وفازت إيطاليا 3-2 على البرازيل في كأس العالم 1982، بفضل ثلاثية باولو روسي، ليساعد فريقه في الإطاحة بتشكيلة ضمت "زيكو وسقراطيس وجونيور ولياندرو".

وجمع لاعب الوسط البرازيلي باولو روبرتو فالكاو أكثر من 4.5 مليون ريال (859 ألف دولار) بمساعدة مجموعة من زملائه السابقين، الذين سجلوا فيديو يطالبون فيه الجماهير بالتبرع لمقاومة انتشار فيروس كورونا في الأحياء المكتظة في البرازيل.

وشارك لاعبو إيطاليا الذين هزموا الفريق البرازيلي، في تسجيل فيديو خاص للمساهمة في الحملة.

وطلب فالكاو، لاعب روما السابق، من زميله السابق وصديقه المقرب برونو كونتي، أن يحشد اللاعبين الإيطاليين لتسجيل رسالة.

وكان باولو روسي وجوسيبي بيرجومي وكلاوديو جنتيلي، ضمن المساهمين في الحملة.

وقال المدافع فرانكو كوزيو: "إيطاليا والبرازيل.. منافسون في الملعب ومتحدون ضد فيروس كورونا".

واحتفظ لاعبو الفريقين بصداقات قوية ولعب سقراطيس وزيكو وجونيور بأندية إيطالية عقب كأس العالم 1982.