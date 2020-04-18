توصل دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، إلى اتفاق مع رابطة اللاعبين، لخفض 25% من راتب كل لاعب بدءا من 15 مايو/آيار، في ظل توقف الرياضة؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.

وينص الاتفاق على خفض تدريجي في رواتب اللاعبين، إذا تسببت "ظروف قهرية" مثل الوباء في إلغاء بقية الموسم المنتظم.

وذكرت محطة (إي.إس.بي.إن)، أن الأموال سترد إلى اللاعبين إذا أقيمت كل المباريات المتبقية، مشيرة إلى أن تخفيض الرواتب سيستمر خلال أول شهرين في موسم 2020-2021.

ولم تلعب أي مباراة بدوري المحترفين منذ 11 مارس/آذار الماضي، كما لم تتضح الرؤية بشأن موعد عودة المنافسات.