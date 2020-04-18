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رقم الخبر: 279779 تاريخ النشر: نيسان 18, 2020 الوقت: 12:42 الاقسام: رياضة  
خفض رواتب لاعبي دوري السلة الأمريكي 25%

خفض رواتب لاعبي دوري السلة الأمريكي 25%

توصل دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، إلى اتفاق مع رابطة اللاعبين، لخفض 25% من راتب كل لاعب بدءا من 15 مايو/آيار، في ظل توقف الرياضة؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.

وينص الاتفاق على خفض تدريجي في رواتب اللاعبين، إذا تسببت "ظروف قهرية" مثل الوباء في إلغاء بقية الموسم المنتظم.

وذكرت محطة (إي.إس.بي.إن)، أن الأموال سترد إلى اللاعبين إذا أقيمت كل المباريات المتبقية، مشيرة إلى أن تخفيض الرواتب سيستمر خلال أول شهرين في موسم 2020-2021.

ولم تلعب أي مباراة بدوري المحترفين منذ 11 مارس/آذار الماضي، كما لم تتضح الرؤية بشأن موعد عودة المنافسات.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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