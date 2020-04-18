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رقم الخبر: 279777 تاريخ النشر: نيسان 18, 2020 الوقت: 12:42 الاقسام: رياضة  
فالنسيا يرفض إنهاء الليجا: هذا المقترح أقل ظلما

فالنسيا يرفض إنهاء الليجا: هذا المقترح أقل ظلما

اقترح نادي فالنسيا، إعادة موسم الدوري الإسباني، كحل أقل ظلما، في حالة عدم التمكن من استئناف الليجا؛ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير إستراتيجيات الاتصال في فالنسيا، رومان بيلفر، إنه "في حالة عدم التمكن من استئناف المسابقة، لن يكون هناك أي إجراء رياضي عادل 100%. في كل الأحوال سيتم اللجوء للخيار الأقل ظلما".

وأضاف: "رئيس أوليمبيك ليون، جان ميشيل أولاس، اقترح إلغاء الموسم بأكمله وإقامته من البداية من الجولى الأولى".

وزاد: "من الناحية الرياضية قد يكون هذا الإجراء الأقل ظلما، على الرغم من أنه يمثل ضررا رياضيا واقتصاديا بالنسبة لفرق الدرجة الثانية على سبيل المثال، التي كانت في طريقها للدرجة الأولى".

وانتقد بيلفر مقترح الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالنظر إلى جدول الترتيب في الجولة الأخيرة، من أجل تحديد الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، كما اعتبر أنه سيكون من الظلم استخدام ترتيب الجدول في نهاية الدور الأول من الدوري.

 

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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