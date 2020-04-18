حان الوقت للتحدث عن الطعام وفيروس كورونا. هناك مليون شائعة حول كيفية انتقال الفيروس والتقاطه، ونحن هنا بصدد تأكيد بعض المعلومات أو نقضها.

شائعة رقم 1: يمكن أن يقتل الميكرويف الفيروس الموجود على طعامك

يقول موقع “webmd” إنه “بحسب ماريا كونيكوفا، فإن الإجابة نعم ولا في الوقت نفسه، ماريا هي صحفية وباحثة وحاصلة على درجة الدكتوراة في علم النفس، تقول: “نعم الحرارة تقتل الفيروس، ولكنني أقترح استخدام الفرن عوضا عن الميكرويف؛ لأن طول الوقت المعرض للحرارة مهم أيضا، وفقا لمنظمة الصحة العالمية: الحرارة عند درجة 56 مئوية تقتل فيروس السارس التاجي حوالي 10 آلاف وحدة لكل 15 دقيقة. كما تقول دراسة أجريت عام 2003 حول السارس أن الفيروس يصبح غير معد في غضون 30 دقيقة عند درجة حرارة 75%. خلاصة القول: التفريز لا يدمر الفيروس، ولكن الحرارة يمكنها ذلك. لذا؛ إن كان ولا بد، قم بتسخين الطعام في درجات حرارة عالية ولمدة كافية”.

ووفقا لخبراء في وزارة الزراعة الأمريكية ومراكز السيطرة على الأمراض، لا ينتقل الفيروس في الطعام ولكن من المحتمل أن ينتقل على أسطح الأطعمة، فمثلا لو قام شخص مصاب بالعطاس أو السعال على الساندويش، فمن الممكن نظريا أن تصاب به، ولكنه أمر غير وارد.

لذا، هل يقتل الميكرويف الفيروس على طعامك؟ الإجابة هي ربما، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض لأن الموجات الدقيقة أثبتت أنها تقتل البكتيريا والفيروسات من مدة تتراوح ما بين دقيقة إلى خمس دقائق. ولكن ليس كل أجهزة الميكرويف تنبعث منها القوة نفسها وتسخن الطعام بالطريقة نفسها. هل سبق أن سخنت طعامك وكان ساخنا جدا من الخارج ولكنه من الوسط بارد جدا؟ نعم هكذا لن تقتل شيئا.

ويقول الموقع إنه “إن كان هناك أي شيء يجب أن تقلق بشأنه، فعليك أن تقلق من العلبة التي تحمل طعامك وليس طعامك نفسه”.

إليك بعض الإرشادات بما يخص الأطعمة: اغسل الفاكهة والخضروات بشكل جيد كما تفعل عادة، لكن فيما يخص الطعام الجاهز، تخلص من العبوات والأكياس. وإن كنت تشعر بعدم الارتياح، فقم بتسخين الأكل في الميكرويف لأكثر من خمس دقائق.

شائعة رقم 2: الفيروس يعيش بضع ساعات على الأسطح فقط

هذا يعتمد على الأسطح. وإليك ما نعرفه عن الأسطح وفقا لموقع WebMD ، يمكن للفيروس أن يستمر على الأسطح المعدنية لمدة خمسة أيام على الأقل، والأسطح الخشبية لمدة أربعة أيام على الأقل، وعلى البلاستيكية لمدة يومين على الأقل، أما الفولاذ المقاوم للصدأ فلمدة يومين على الأقل، والكرتون 24 ساعة، والزجاج يمكن أن تبلغ المدة خمسة أيام وكذلك السيراميك والورق.

يقول الدكتور جيفري فانوينجن، من ميشيغان: “افعل ما بوسعك للحد من خطر ملامسة الأسطح”، كما ينصح باستخدام مطهر على الأسطح الخارجية عند الاستلام أو التوصيل حتى تضمن سلامة العبوات. كما ينصح بطلب الأطعمة الساخنة على الباردة.

شائعة رقم 3: يمكن للفيروس أن ينتشر من داخل الأطعمة

ببساطة هذا الأمر غير صحيح، على عكس فيروسات الأطعمة التي تنمو وتتكاثر في الطعام نفسه، فإن الفيروسات التاجية وفقا لمركز السيطرة على الأمراض هي أمراض تنفسية وتنتشر عن طريق الرذاذ في الهواء، عندما يسعل أو يعطس شخص ثم تستنشقه أنت.