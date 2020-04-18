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رقم الخبر: 279772 تاريخ النشر: نيسان 18, 2020 الوقت: 12:22 الاقسام: محليات  
تسليم طائرات مقاتلة بدون طيار إلى الجيش الايراني
بحضور وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة ..

تسليم طائرات مقاتلة بدون طيار إلى الجيش الايراني

بحضور وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة، تسلم جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم السبت طائرات بدون طيار قتالية ومتعددة المهام .

وصرح وزير الدفاع العميد أمير حاتمي اليوم السبت في مراسم تسليم الطائرات المقاتلة بدون طيار للجيش قائلا: لقد تم اعداد هذه الطائرات باستخدام قدرات الصناعات الدفاعية وجامعات البلاد والشركات القائمة على المعرفة ولها ميزات مهمة.

واضاف وزير الدفاع، إن الجيش تسلم اليوم ثلاث طائرات مسيرة من طراز كرار وابابيل 3 و طائرة جت المتعددة المهام، موضحا ان هذه الطائرات ستغطي جزء مهما من مهام القوتين الجوية والدفاع الجوي

ويمكن استخدامها للتمويه على منظومات الدفاع الجوي المعادية، كما يمكن استخدامها للاستطلاع ورصد تحركات العدو في المناطق الحدودية.

واشار الى ان هذه الطائرات المسيرة يمكن ان تحمل انواع القنابل والصواريخ وتقوم بمهمات قتالية، مضيفا ان من خصائصها التحليق العالي الى مابين 40 الى 45 الف قدم ، كما انها تحلق لمسافات بعيدة تصل الى 1500 كيلومترا ، وهذا ما يساعد على تعزيز أمن البلاد وتنفيذ المهام الدفاعية بصورة اقوى واسرع.

 

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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