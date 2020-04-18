بلغ انتاج محاصيل البستنة في ايران 12.9 مليون طن خلال العام الماضي.

وافاد تقرير لوكالة انباء "فارس" ان انتاج البلاد من محاصيل البستنة بلغ 12.9 مليون طن خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 19 اذار/مارس) من ضمنها البرتقال والنارنج والتفاح والعنب والتمر والرمان.

ووفقا لمعلومات مركز الاحصاء فان مساحات البستنة في ايران تبلغ 1.9 مليون هكتار، من ضمنها 92 بالمائة بالارواء و 8 بالمائة عن طريق الزراعة الديمية.

وتعد 70 بالمائة من الاراضي الزراعية لمحاصيل البستنة في البلاد وحيدة المحصول فيما تعد النسبة الباقية وهي 30 بالمائة متعددة المحاصيل.

وتتعلق النسبة الاكبر لمحاصيل البستنة بالبرتقال والنارنج بنسبة 23 بالمائة.