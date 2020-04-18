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رقم الخبر: 279769 تاريخ النشر: نيسان 18, 2020 الوقت: 11:30 الاقسام: اقتصاد  
تجار صينيون ينضمون لحملة غرفة التجارة الايرانية لمكافحة كورونا

تجار صينيون ينضمون لحملة غرفة التجارة الايرانية لمكافحة كورونا

قال رئيس غرفة تجارة محافظة بوشهر ان مجموعة من رجال الاعمال الصينيين انضموا الى حملة غرفة التجارة الايرانية لمكافحة كورونا بإهداء 20 الف كمامة طبية من نوع N95 .

واضاف " خورشيد كزدرازي" اليوم السبت لوكالة ارنا انه تم تسليم الكمامات المهداة من التجار الصينيين الى مستشفى شهداء الخليج الفارسي التابع لجامعة العلوم الطبية في محافظة بوشهر (جنوب).

واشار كزدرازي الى ان الحملة نظمتها غرفة تجارة ايران لمكافحة كورونا، مضيفا ان الحملة تهدف الى ترغيب الخيرين ورجال الاعمال والميسورين لتقديم مساعداتهم من اجل المساهمة في القضاء على مرض كورونا.

وفي هذا الاطار قامت غرفة تجارة بوشهر بارسال رابع شحنة مساعدات شملت الكمامات والنظارات الخاصة والقفازات وادوات طبية اخرى وقامت بتسليمها الى جامعة العلوم الطبية في بوشهر .

 

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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