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رقم الخبر: 279768 تاريخ النشر: نيسان 18, 2020 الوقت: 11:31 الاقسام: محليات  
الخطوط الجوية الايرانية تعيد المواطنين إلى البلاد من سلطنة عمان

الخطوط الجوية الايرانية تعيد المواطنين إلى البلاد من سلطنة عمان

اعادت الخطوط الجوية الايرانية عددا من الايرانيين المقيمين في سلطنة عمان من الراغبين بالعودة الى البلاد وذلك بسبب تفشي كورونا.

ووصلت الرحلة السابعة التي قامت بها شركتي تابان وقشم للطيران الى شيراز وعلى متنها مجموعة من الايرانين المقيمين في سلطنة عمان الراغبين بالعودة بسبب تفشي كورونا .

وقد تم اعادة هؤلاء المواطنين عبر رحلتين امس الى شيراز في ظل الجهود والتنسيق بين المسؤولين لدى سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في مسقط مع المسؤولين العمانيين المعنيين.

واعرب سفير الجمهورية الاسلامية في مسقط " نوري شاهرودي" عن شكره وتقديره للسلطات العمانية على تعاونها في اعادة المواطنين الايرانين الراغبين في العودة الى البلاد .

يذكر ان السلطات العمانية اعلنت منذ فترة عن قرارها، للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد، بمنع الرحلات الجوية القادمة الى هذا البلد.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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