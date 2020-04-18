شكر رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إيران وجورجيا وروسيا، على نقل البضائع إلى البلاد خلال تفشي فيروس كورونا.

وقال باشينيان، مساء الجمعة وفقا لوكالة آرمن برس، إن من أهم ما أفرزته أزمة فيروس كورونا، هو حصول نقص في المواد الغذائية وخلو المتاجر من السلع الاساسية في العديد من البلدان، الا ان هذا لم يحدث في أرمينيا .

واضاف : أود أن أشكر رجال الأعمال والزملاء الجورجيين والروس والإيرانيين الذين بذلوا قصارى جهدهم لنقل البضائع إلى أرمينيا خلال فترة تفشي كوفيد 19.

بعد انتشار فيروس كورونا، تم إعلان حالة الطوارئ في أرمينيا حتى 14 مايو وفرض قيود صارمة على حركة الأشخاص.