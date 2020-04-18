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رقم الخبر: 279765 تاريخ النشر: نيسان 18, 2020 الوقت: 11:32 الاقسام: اقتصاد  
الرئيس روحاني يوعز بالإسراع في طرح أسهم المؤسسات الاقتصادية الكبيرة في البورصة

الرئيس روحاني يوعز بالإسراع في طرح أسهم المؤسسات الاقتصادية الكبيرة في البورصة

اوعز الرئيس الايراني حسن روحاني لوزير الاقتصاد والمالية فرهاد دجبسند، بالاسراع في طرح اسهم المؤسسات الاقتصادية الكبيرة في البورصة من خلال ازالة العقبات المحتملة.

وخلال اتصاله الهاتفي مع وزير الاقتصاد والمالية الجمعة، اشاد الرئيس روحاني بجهود جميع المعنيين في البورصة والاوراق المالية لتوفير الارضية وتسهيل طرح اسهم شركة "شستا" (شركة استثمارات الضمان الاجتماعي) بصفتها شركة اقتصادية قابضة وكبيرة وقال، انه ينبغي الاستمرار في طرح اسهم الشركات الكبيرة في البورصة وازالة العقبات المحتملة في هذا المسار سريعا. 

واضاف، انه على وزارة الاقتصاد ومجموعة البورصة العمل للتعريف بالبورصة للمجتمع كسوق كبيرة يمكن الثقة بها والاعتماد عليها للاستثمارات المبدئية والموثوقة وباقل نسبة من الخطورة بغية الحيلولة دون توظيف استثمارات المواطنين في اسواق لا يمكن الاعتماد عليها وغير منتجة.

من جانبه قدم وزير الاقتصاد والمالية شرحا حول احدث الاجراءات فيما يتعلق بتسهيل واستمرار طرح اسهم الشركات الكبيرة في البورصة.

 

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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