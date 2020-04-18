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رقم الخبر: 279763 تاريخ النشر: نيسان 18, 2020 الوقت: 11:32 الاقسام: محليات  
السفير الايراني في بلجيكا يثمن مساعدات الجالية الايرانية للمواطنين في البلاد في سياق مكافحة كورونا

السفير الايراني في بلجيكا يثمن مساعدات الجالية الايرانية للمواطنين في البلاد في سياق مكافحة كورونا

ثمّن السفير الايراني في بروكسل المساعدات النقدية التي يقدمها ابناء الجالية الايرانية في بلجيكا لشراء معدات طبية وصحية للمواطنين في البلاد في سياق مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقال غلام حسين دهقاني في تصريح له الجمعة، ان المساعدات النقدية التي يقدمها مواطنونا الاعزاء المقيمون في بلجيكا، مؤشر للتضامن الوطني والروح الانسانية للايرانيين في كل الظروف، خاصة في ظروف الحظر الاميركي اللاقانوني والظالم ضد ايران.

يذكر ان اخر الاحصائيات الرسمية حول فيروس كورونا في البلاد تشير الى اصابة 79 الفا و494 شخصا لغاية يوم الجمعة، فيما بلغ عدد المتعافين 54 الفا و 64 شخصا والمتوفين 4958 حالة.

 

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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