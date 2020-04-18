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رقم الخبر: 279761 تاريخ النشر: نيسان 18, 2020 الوقت: 10:55 الاقسام: محليات  
إنطلاق ثامن رحلة جوية لإعادة الرعايا الايرانيين في الهند الى البلاد

إنطلاق ثامن رحلة جوية لإعادة الرعايا الايرانيين في الهند الى البلاد

اعلن مساعد رئيس منظمة الطيران المدني للشؤون الدولية في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد دهقان بان ثامن رحلة جوية لاعادة الرعايا الايرانيين في الهند الى ايران انطلقت عصر الجمعة.

وغادرت الرحلة الاستثنائية الثامنة للجمهورية الإسلامية الايرانية مساء  الجمعة مطار بومباي بالهند وعلى متنها 190 مواطنا ايرانيا، متوجهة إلى طهران.

وقال دهقان في تصريح له بهذا الصدد، انه اثر انتشار فيروس كورونا والقيود الصارمة المفروضة في الهند، فقط تم نقل 190 مواطنًا إيرانيًا كانوا في الهند من أجل السياحة والدراسة والتجارة وعلقوا هناك بعد وقف الرحلات الجوية ، بطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الايرانية عصر الجمعة.

واوضح بان اعادة الرعايا الايرانيين تمت في ظل جهود دؤوبة مبذولة من قبل السفارة الايرانية في نيودلهي والقنصليتين الايرانيتين في مومباي وحيدر اباد ومنظمة الطيران المدني وشركة الخطوط الجوية الايرانية والاتحاد الاسلامي للطلبة الجامعيين الايرانيين.

 

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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