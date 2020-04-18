أعلنت السفارة الإیرانیة في روما انه تم مساء الجمعة تسییر رحلة استثنائیة من روما إلی طهران لاعادة رعایا ایرانیین فی ایطالیا الی البلاد.

وذكرت السفارة في بيان اصدرته يوم الجمعة انها ابلغت الرکاب بهذه الرحلة التي انطلقت مساء الجمعة اثر المتابعات المستمرة التی قامت بها.

یذکر ان هذه الرحلة الاستثنائیة کان من المقرر ان تتم فجر الجمعة لکنها الغیت بسبب سلوك بعض الرکاب وعدم التزامهم بالبروتوکولات الصحیة وضوابط الحجر الصحي مما حدا بمسؤولي الشؤون الصحیة في البلاد لاتخاذ قرار الغاء الرحلة حفاظا علی صحة الرکاب واسرهم والمواطنین الایرانیین.