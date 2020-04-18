اعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي لاريجاني، الحصار المفروض على قطاع غزة والحظر على ايران في ازمة كورونا، بانهما يكشفان الطبيعة اللاانسانية للكيان الصهيوني واميركا.

وخلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) اسماعيل هنية، وجّه لاريجاني الشكر والتقدير له لاتصاله الهاتفي للاطمئنان على صحته، وقال، انه في هذه الظروف التي تعاني فيها البشرية من ازمة كورونا، يكفي لاثبات الطبيعة اللاانسانية للكيان الصهيوني انه مازال يواصل حصاره ضد قطاع غزة كما ان استمرار الحظر ضد ايران يعد افضل دليل على الطبيعة اللاانسانية للنظام الاميركي.

واضاف، ليعمل الفلسطينيون من خلال صون وحدتهم الشاملة على استخدام جميع الامكانيات القانونية والانسانية ضد الاعمال الاجرامية التي يقوم بها الصهاينة وان يكونوا منادين بالدفاع عن الحقوق الانسانية بين الشعوب المستقلة في عالم اليوم المتأثر بتفشي كورونا والذي برّز نقاط ضعف العلاقات الدولية.

وتابع لاريجاني، ان عالم ما بعد كورونا يعد فرصة لاعادة النظر في حقوق الشعوب واستعادة الهويات الانسانية وينبغي على نظام الهيمنة اخذ العبرة من الازمات الانسانية لتغيير سلوكياته.

وقال رئيس مجلس الشورى الاسلامي، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية داعمة على الدوام لحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم.

من جانبه، استفسر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن صحة رئيس مجلس الشورى الاسلامي، وقال، لقد كنتم على الدوام ومازلتم داعمين لتيار المقاومة في المنطقة خاصة الشعب الفلسطيني المظلوم، وندعو الباري تعالى ان يمنّ بالصحة والشفاء العاجل عليكم وعلى جميع المصابين بمرض كورونا في ايران.