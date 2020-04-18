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|رقم الخبر: 279754
|تاريخ النشر: نيسان 18, 2020
|الوقت: 10:02
|الاقسام: محليات
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خلال اتصال هاتفي بمناسبة يوم الجيش الوطني؛
رئيس مكتب القائد العام للقوات المسلحة يبلغ تحيات سماحته إلى القائد العام والمنتسبين للجيش الايراني
اجرى رئيس مكتب القائد العام للقوات المسحة "العميد محمد شيرازي"، اتصالا هاتفيا مع القائد العام للجيش الايراني "اللواء سيد عبد الرحيم موسوي"، مبلغا اياه وجميع المنتسبين الى هذه القوة العسكرية وعوائلهم، تحيات سماحته بمناسبة اليوم الوطني للجيش (29 فروردين 1399 الموافق 17 نيسان 2020).
واكد العميد شيرازي في الاتصال الهاتفي مع اللواء موسوي الجمعة ان سماحة قائد الثورة الاسلامية، القائد العام للقوات المسلحة "اية الله العظى السيد علي الحامنئي" اكد بالمناسبة على ابلاغ تحياته المفعمة بالمحبة الى القائد العام وجميع القادة والعاملين في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.
كما اشار رئيس مكتب القائد العام للقوات المسلحة في هذا الاتصال، ان سماحته حيّا بالمناسبة ايضا، الملاحم البطولية التي سطرها افراد القوة البرية للجيش الايراني.
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