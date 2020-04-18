  • السبت ٢٤ شعبان ١٤٤١
  • السبت , أبريل 18, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279752 تاريخ النشر: نيسان 18, 2020 الوقت: 09:52 الاقسام: محليات  
رئيس الجمهورية يؤكد على تعزيز المنتجات البترولية والابتعداد عن بيع الخام
خلال حديثه الهاتفي مع وزير النفط؛

رئيس الجمهورية يؤكد على تعزيز المنتجات البترولية والابتعداد عن بيع الخام

اوعز رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني، في اتصال هاتفي مع وزير النفط الايراني بيجن زنكنة، بالتسريع وتيرة البرامج والسياسات الهادفة الى زيادة المنتجات البترولية ومزيد من الابتعاد عن بيع نفط الخام.

وفيما اعرب عن تقديره لجهود كافة العالمين بوزارة النفط الايرانية، قال رئيس الجمهورية  في هذا الاتصال : انه نظرا لبرامج الحكومة على مدى العام الاخير والمضي قدما بهذه البرامج من دون تعويل الميزانية على العائدات النفطية، مما يشكل حدثا منقطع النظير في تاريخ البلاد، لقد اتيحت فرصة مواتية اليوم لنبتعد اكثر فأكثر من بيع الخام ايضا.

كما تطرق روحاني الى التقلبات الكثيرة وتراجع اسعار النفط لدى الاسواق العالمية، قائلا: ان التسريع في وتيرة البرامج المحددة لدى وزارة النفط بهدف زيادة المنتجات البترولية والامتناع عن بيع الخام، من شانه ان يخفض الاضرار الناجمة عن هذه التقلبات الى ادنى حد ممكن.

ووصف رئيس الجمهورية السنة الجديدة (حسب التقويم الفارسي – بدات في 21 اذار / مارس 2020)، بـ "عام اعداد وتدشين المشاريع البنيوية والاعمارية الكبرى في البلاد"؛ داعيا وزير النفط الى بذل الجهود لتنفيذ المشاريع النفطية الضخمة في اطار البرامج المحددة  وموعدها المقرر.

الى ذلك، قدم وزير النفط الايراني شرحا لمسار التقدم في تنفيذ المشاريع النفطية للبلاد، مضافا الى الظروف الراهنة السائدة في الاسواق العالمية والتبادل النفطي مع دول العالم.

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: ارنا للانباء
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0643 sec