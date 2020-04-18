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رقم الخبر: 279746 تاريخ النشر: نيسان 17, 2020 الوقت: 19:05 الاقسام: دوليات  
كورونا يضرب حاملة الطائرات الفرنسية 'شارل ديغول'.. هذا هو عدد المصابين

كورونا يضرب حاملة الطائرات الفرنسية 'شارل ديغول'.. هذا هو عدد المصابين

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الجمعة، رصد الإصابة بفيروس كورونا المستجد لدى 980 شخصا كانوا بين أفراد طاقم حاملة الطائرات "شارل ديغول".
وأوائل شهر أبريل الجاري أعلن وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، عن الاشتباه بوجود إصابات بالعدوى على متن "شارل ديغول"، أشهر حاملة طائرات في البحرية الفرنسية.
وسجلت فرنسا 753 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، لكن عدد المصابين في المستشفيات تراجع لليوم الثاني على التوالي.
وقالت رويترز إن إجمالي الوفيات بكورونا في فرنسا ارتفع إلى 17920، مما يجعلها رابع أعلى حصيلة وفيات في العالم.
وفي مؤشر آخر على نجاح إجراءات العزل العام التي فُرضت منذ شهر، قال جيروم سالومون مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا إن عدد الأشخاص الموجودين في وحدات الرعاية الفائقة تراجع لليوم الرابع على التوالي ليصل إلى 6248 في أدنى نقطة منذ أول أبريل.
وزاد عدد الوفيات بنسبة 4.4 في المئة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إلى 17920 وهو ما يعني تباطؤ وتيرة الزيادة مجددا بعد زيادتها خلال اليومين الماضيين.
وقال سالومون إن "تفشي الفيروس بدأ يشهد استقرارا إنما على مستوى مرتفع".
وكانت السلطات الفرنسية أعلنت، في وقت سابق، أن إجراءات العزل العام تقرر تمديدها إلى 11 مايو.
 
 
 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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