- توصل العلماء إلى أنه من الممكن الاستدلال على وجود الأشعة فوق البنفسجية باستخدام النحل الطنان، كما وأنهم بينوا أن الأفاعي المجلجلة تستطيع أن ترى الأشعة تحت الحمراء، وغير المرئية للإنسان.

- يعتبر التفاح منبهاً أقوى من القهوة والشاي وغيرها من المشروبات التي تحتوي على نسبةٍ عاليةٍ من الكافيين، ويجعل الشخص أكثر قدرة على الاستيقاظ والتركيز.

- يحتوي جسم الإنسان على نسبةٍ من معدن الحديد، والكافية لتصنيع مسمارٍ يصل طوله إلى أكثر من 7سم.

- تمتلك الإناث حاسة ذوقٍ أكبر من الذكور، حيث تستطيع الإناث تمييز النكهات والتفريق بينها والإحساس بوجودها أكثر من الذكور.

- تستطيع العين رؤية الألوان وتمييزها بحس الانعكاس الصادر عن الأجسام والمواد، وبالتالي فإن الإنسان فعلياً لا يستطيع التأكد فيما إذا كان اللون الذي يراه هو فعلاً اللون الحقيقي.

- يرى الإنسان الضوء المنبعث من القمر قبل انبعاثه بحوالي ثانيةٍ واحدة وثلث، أمّا النجوم فهو يرى ضوءها بعد عشرات أو مئات أو حتى آلاف الأعوام من انبعاثه، إذ إنه من الممكن أن نرى نجماً في السماء ويكون قد مات أو تحول أو اختفى.

- بقيت مجموعةٌ من أهم وأكبر العلماء الأوروبيين تحاول إيجاد جنسٍ مذكرٍ ومؤنثٍ للمعادن المختلفة حتى القرن الثامن عشر الميلادي، إذ كانوا يفكرون في جعلها تتكاثر طبيعياً مثل الكائنات الحية.

- يزداد ارتفاع برج إيفل في فرنسا في فصل الصيف حوال 15 سم.

- يحدث التشويش على شاشة التلفاز عند التقاط قناة محددة، نتيجة تأثير أشعة الراديو التي بقيت بعد حدوث الانفجار الكوني العظيم القديم.



