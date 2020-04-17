يضطر الكثيرون لمغادرة بيوتهم في بلدان عدة وسط أزمة فيروس كورونا المستجد، لشراء بقالة أو لأداء أي التزام هام، وعند عودتهم لا بد أن يخطر في البال تساؤل هام حول كيفية تعقيم الملابس خشية انتقال الفيروس لها من الخارج.

وبحسب تقرير لـصحيفة "التايمز"، فإن "غسل الملابس عند ستين درجة مئوية كفيل بتطهيرها من الفيروس".

هذا ما توصل له خلاصة تقرير نقل عن علماء بأن الفيروس لا يبقى نشطا على الملابس لفترة طويلة، وأن حرارة ستين مئوية عند غسيلها تكفي للقضاء عليه.

للوقاية من "كورونا" اتبع النصائح التالية أثناء غسل الملابس

ومن المخاوف بما يتصل بالملابس في حال علق عليها الفيروس، أنه يبقى نشطا على الأسطح المعدنية والبلاستيكية لمدة قد تصل إلى ثلاثة أيام، ويشمل ذلك أزرار الثياب والسحابات.

وعلى العكس من ذلك بالنسبة للملابس والأقمشة، فإن العلماء يعتبرون أنها ليست مصدرا كبيرا للعدوى.

وأكد تقرير الصحيفة نقلا عن علماء، أن الفيروس يتحلل سريعا، ولا يبقى حيا في درجة حرارة تزيد على خمسين مئوية أو في المنظفات أو الكحول.