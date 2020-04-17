  • الجمعة ٢٣ شعبان ١٤٤١
  • الجمعة , أبريل 17, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279736 تاريخ النشر: نيسان 17, 2020 الوقت: 17:50 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
هذه الحرارة المناسبة لغسيل ملابسك لقتل "كورونا"

هذه الحرارة المناسبة لغسيل ملابسك لقتل "كورونا"

يضطر الكثيرون لمغادرة بيوتهم في بلدان عدة وسط أزمة فيروس كورونا المستجد، لشراء بقالة أو لأداء أي التزام هام، وعند عودتهم لا بد أن يخطر في البال تساؤل هام حول كيفية تعقيم الملابس خشية انتقال الفيروس لها من الخارج.

وبحسب تقرير لـصحيفة "التايمز"، فإن "غسل الملابس عند ستين درجة مئوية كفيل بتطهيرها من الفيروس".


هذا ما توصل له خلاصة تقرير نقل عن علماء بأن الفيروس لا يبقى نشطا على الملابس لفترة طويلة، وأن حرارة ستين مئوية عند غسيلها تكفي للقضاء عليه.

للوقاية من "كورونا" اتبع النصائح التالية أثناء غسل الملابس

ومن المخاوف بما يتصل بالملابس في حال علق عليها الفيروس، أنه يبقى نشطا على الأسطح المعدنية والبلاستيكية لمدة قد تصل إلى ثلاثة أيام، ويشمل ذلك أزرار الثياب والسحابات.

وعلى العكس من ذلك بالنسبة للملابس والأقمشة، فإن العلماء يعتبرون أنها ليست مصدرا كبيرا للعدوى.

وأكد تقرير الصحيفة نقلا عن علماء، أن الفيروس يتحلل سريعا، ولا يبقى حيا في درجة حرارة تزيد على خمسين مئوية أو في المنظفات أو الكحول.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2639 sec