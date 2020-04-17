استدعت وزارة الخارجيّة العراقية السفير التركيّ لدى بغداد فاتح يلدز على خلفيّة قيام طائرة مُسيّرة تابعة للجيش التركيّ بخرق الأجواء العراقيّة، وقصف مُخيّم للاجئين قرب مدينة مخمور، ما أدى إلى سقوط ضحيتين.

ووجّه وزير الخارجية محمد علي الحكيم باستدعاء السفير التركي، وجرى اللقاء به من قبل وكيل الوزارة مؤيد صالح، وأبلغه بمُذكّرة الاحتجاج، مشدّداً على ضرورة إيقاف مثل هذه الانتهاكات الخطيرة، واحترام مبادئ حسن الجوار.

وكانت الوزارة أصدرت بياناً أدانت فيه هذا الاعتداء، وعدّته انتهاكاً للسيادة العراقيّة، ومخالفة جسيمة للقانون الدوليِّ الإنسانيّ، وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

واستنكرت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، اختراق الأجواء العراقية من قبل الطائرات التركية واستهداف مخيم للاجئين قرب مخمور.

في السياق اكد نائب عن كتلة بدر النيابية في العراق، الجمعة، عزمه تقديم طلب موقع من نواب بغية استضافة وزير الخارجية حول اجراءات الوزارة تجاه استمرار الخروقات التركية لسيادة العراق، مشيرا الى أن القوات الامنية لديها استعداد كامل للتصدي لاي عدوان وضرب المواقع التركية داخل العراق.

وقال عدي الشعلان، في حديث لـ السومرية نيوز، "اننا بالوقت الذي نستنكر فيه ما تقوم به القوات التركية من انتهاك صارخ داخل الحدود العراقية في خرق واضح لسيادة العراق، فاننا بدورنا كنواب للشعب العراقي نطالب الحكومة العراقية ووزارة الخارجية بأتخاذ جميع الإجراءات القانونية".

واكد الشعلان، انه "بحال استمرار هذه الخروقات فانه سيكون لنا رد آخر"، مشددا القول "ليعلم الجميع أن قواتنا الامنية لديها الاستعداد الكامل لضرب المواقع التركية في داخل العراق، كما ان لديها القوة لصد اي تعدٍ او عدوان من قبلهم".