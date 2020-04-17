أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أن أولوية حكومته "هي حماية مجتمعنا من انتشار كورونا"، وأوضح أن "أداء لبنان في مواجهة كورونا كان أفضل من أداء دول عديدة رغم قلة الإمكانيات"، مشيراً إلى أن "تدابير مواجهة كورونا ستكون لها تدابير اقتصادية باهظة. ولذلك ندرس خطة لإعادة فتح البلد تدريجياً". وأضاف دياب أن لبنان" أحوج ما يكون إلى استنفار وطني، وأحوج ما يكون إلى استعادة منطق الدولة التي هي فوق الجميع. لا يوجد في قاموسي كلمة مرادفة للدولة. لا بديل منها، ولا يمكن تجزئتها، ولا توجد تفسيرات مختلفة لها". أما في ما يتعلق بالمسّ بودائع اللبنانيين في المصارف اللبنانية، قال دياب إن "الوضع صعبٌ ومعقّد، لكن جنى عُمر الناس له خصوصية وحصانة، ولا يعود إلى أحدٍ حق المساس بأموالهم"، معلناً أن "%98 من المودعين لن يتأثروا بالخطة الإصلاحية التي يجري إعدادها". وأضاف دياب: "لن ندفع للدائنين في الخارج، ولن نترك المستشفيات والبلاد بلا حاجاتها الأساسية، وسندرس جميع الحلول المقترحة لحل الأزمة الاقتصادية، آخذين في الاعتبار حقوق المودعين". من جانب آخر تسلمت وزارة الصحة اللبنانية الخميس، هبة طبية مقدمة من الحكومة الصينية في إطار مساعدة لبنان في الجهود لاحتواء تفشي فيروس كورونا. وقال وزير الصحة اللبناني خلال تسلم المساعدة، إنه رغم كل التحديات التي ألمّت بالصين، بيّنت أنها على قدر آمال الصداقة، مضيفاً: "عندما يعطي الإنسان يعطي من قلبه، في حين نرى أن دولاً ثانية تحجب العطاء". في سياق آخر استنكر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، في تصريح الخميس، بشدة" الغارة الصهيونية على سيارة مدنية لبنانية عند الحدود السورية- اللبنانية في عدوان جديد ينتهك فيه العدو السيادتين اللبنانية والسورية، ويتزامن مع الخروقات شبه اليومية للسيادة اللبنانية، ما يؤكد نوايا الكيان الصهيوني العدوانية ضد لبنان وسوريا، وهو يتحمل كل تبعات عدوانه المستمر في تعريض المنطقة لحرب إقليمية لن تكون في مصلحته، فالعدو الإسرائيلي يلعب بكرة النار التي ستلهب كيانه الغاصب".