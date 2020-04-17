الجيش اليمني واللجان الشعبية يكسرون زحفًا واسعًا للمرتزقة في جيزان

قال رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام إن "الحوار تحت النار والحصار ليس سوى وسيلة ضغط يعمل لصالح الخيار العسكري".

وأضاف: "نؤكد موقفنا الواضح على أن وقف الخيار العسكري وإنهاء الحصار الشامل أولاً قبل أي نقاش هو الخيار الصحيح، والسلام لن يكون إلا بإعلان وقف العدوان وفك الحصار. وحالياً، لا توجد فرصة حقيقية للسلام، لأن تصعيد العدوان لم يتوقف".

وتابع عبد السلام: "ما أعلنته دول العدوان عن وقف لإطلاق النار ادعاءات كاذبة ومناورة إعلامية، ولم نلمس إعلاناً حقيقياً لوقف العدوان ورفع الحصار، وذلك يعقبه حلول حقيقية يلمسها المواطن اليمني".

ولفت إلى أن "المبعوث الأممي يحيلنا إلى مقترحين تجاهلا الحصار والقضايا الأساسية، ولم يقدم رداً على الرؤية الوطنية لإيقاف العدوان ورفع الحص،ار بل يرفض النقاش الحقيقي لهذه المبادرة، بل يقدم رسائل لا تسمن ولا تغني من جوع".

وطالب عبدالسلام بنصٍّ صريح بوقف العدوان على اليمن ورفع الحصار بشكل كامل، لافتاً إلى أن دول العدوان "تسعى إلى كسب المزيد من الوقت لترتيب وضعها الميداني، وهذا يؤكده التصعيد الميداني منذ ما أسموه إعلان وقف إطلاق النار".

وقال المبعوث الدولي إلى اليمن الخميس: "على مدار الأسبوعين السابقين، انخرطنا في مفاوضات يومية مع الأطراف حول نصوص الاتفاقات التي اقترحتها الأمم المتحدة".

وأضاف غريفيث في تصريح له: "نحرز تقدماً جيداً للغاية في التوصل إلى توافق حول مقترح وقف إطلاق النار في عموم اليمن"، وقال: "الآن نضاعف جهودنا لتجسير أهم نقاط الاختلاف العالقة بين الأطراف".

ميدانياً كسر الجيش واللجان الشعبية، الخميس، زحفًا واسعًا لمرتزقة الجيش السعودي في محور جيزان استمر لـ11 ساعة.

وأكد مصدر عسكري أن مجاهدي الجيش واللجان تمكنوا من كسر زحف واسع للمرتزقة على جبل قنبورة ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد كبير من المرتزقة دون أن يحرزوا أي تقدم.

هذا ونفذت قوى العدوان أكثر من 82 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان في الحديدة أن من بين خروق العدوان غارة جوية على المراوعة وتحليق طائرة حربية في أجواء المراوعة وأخرى تجسسية في أجواء مدينة الدريهمي .

وأشار المصدر إلى أن خروق العدوان شملت استحداث تحصينات قتالية قرب جنوب الكوعي و٣٢ خرقا بقصف مدفعي لعدد ٢٧٢ قذيفة و ٤٦ خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

إلى ذلك واصلت قوى العدوان احتجاز 19 سفينة محملة بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية.

وأوضح مصدر في ميناء الحديدة أن السفن النفطية التي تحتجزها قوى العدوان تحمل أكثر من 433 ألف طن من البنزين والديزل والمازوت، بينما تحمل السفن الغذائية 30 ألف طن من القمح و30 ألف طن من الصويا.