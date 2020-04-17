*مجلس أوقاف القدس يمدد تعليق جميع الصلوات في الأقصى خلال شهر رمضان *ارتفاع عدد إصابات كورونا في فلسطين المحتلة إلى 307

في يوم الأسير: 13 صحفيّاً أسيراً بينهم صحفيتان في سجون العدو

طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الجمعة كافة المؤسسات الدولية الصحفية والحقوقية بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الصحفيين الاسرى في سجونه وعددهم ثلاثة عشر صحفيا بينهم صحفيتان.

وأعربت نقابة الصحفيين في بيان لمناسبة يوم الاسير الذي يصادف الجمعة عن استهجانها واستنكارها للممارسات القمعية للاحتلال وجنوده بحق الصحفيين الفلسطينيين وزجهم بالسجون دون اي اسباب ومبررات بهدف منعهم وحجبهم عن تغطية جرائم جنودهم بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت النقابة انها تواصل جهودها في المحاكم الدولية لتعرية الاحتلال وكشفه أمام المجتمع الدولي والعالم لجرائمه والاعتداءات البشعة بحق حرية العمل الصحفي للفلسطينيين.

وعبّرت النقابة عن بالغ قلقها إزاء تصاعد جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بأجهزته المختلفة، لحقوق الصحفيين.

من جهته أكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع الخميس أن الاحتلال الاسرائيلي لم يتقدم بخطوات فعلية وجادة للدخول في مفاوضات صفقة تبادل أسرى.

وقال القانوع في تصريح صحفي إن "الاحتلال الصهيوني حتى الآن لم يتقدم بخطوات فعلية وجادة ولم يلتقط مبادرة حركة حماس"، مشددا على أن "نجاح أو فشل المبادرة مرتهن بمدى جدية الاحتلال، والكرة لا زالت في ملعبه".

وأشار القانوع الى أن "قضية الأسرى على رأس أولويات قيادة الحركة في هذه المرحلة الحساسة، لافتًا الى أن مبادرة رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار تمثل البعد الإنساني للإفراج عن الأسرى وهي لا زالت قائمة وجادة، وأضاف "تحرير الأسرى هو عهدٌ ووعد قطعناه على أنفسنا ونحن ملتزمون به وسنعمل جاهدين بكل الوسائل والامكانيات وسنسخر كل الطاقات لتحرير كل الأسرى الأبطال من سجون الاحتلال".

وكان السنوار قد أطلق مبادرة للإفراج عن الاسرى في سجون الاحتلال من المرضى وكبار السن والنساء والاطفال مقابل تقديم المقاومة معلومات عن جنود الاحتلال.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حاليا ما يزيد عن 5000 أسير فلسطينـي موزعين كالآتي: 4000 أسير من الضفة الغربية المحتلة، و400 أسير من القدس المحتلة، و280 أسيرا من قطاع غزة، و90 أسيرا من أراضي الـ48، و20 أسيرا من العرب جميعهم يحملون الجنسية الأردنية بحسب مكتب إعلام الأسرى.

في السياق ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى، أن هناك "فرصة ذهبية لصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس".

وقال المحلل العسكري في القناة ألون بن دافيد: "ليس هناك مفاوضات، لكن ما تحاول المصادر الإشارة إليه هو الفرصة التي وجدت، فحماس مضغوطة جداً من تفشي الكورونا في قطاع غزة، وهذا يقود يحيى سنوار، كما يعتقدون في" إسرائيل" إلى درس مواقف أكثر منطقية بخصوص صفقة أسرى".

وأوضح بن دافيد أن "المصدر الذي تحدثت معه ذكر صفقة شاملة، أي دون مراحل وإشارات حياة، إنما صفقة شاملة تتضمن إعادة جثتي الجنديين والمواطنين الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة، وذلك مقابل إطلاق سراح أسرى".

من جانب آخر قرر ‏مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة تمديد قراره بتعليق حضور المصلين للصلوات من جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك وذلك تماشيًا مع الفتاوي الشرعية والنصائح الطبية التي تحذّر من التجمعات الكبيرة في ظل انتشار فيروس كورونا.

في السياق أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الجمعة عن تسجيل 12 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في عدة مناطق ليبلغ مجمل الإصابات 307 في جميع المحافظات، و95 داخل مدينة القدس.

وأوضحت الكيلة في الايجاز الصحفي الصباحي حول تطورات فيروس كورونا في فلسطين أنه تم تسجيل12 إصابة جديدة لعمال ومخالطيهم في يطا بالخليل، ومن خربثا المصباح، وبيت لقيا بمحافظة رام الله، ومن كفر راعي بمحافظة جنين، ومن بلدتي كفر عقب، وقطنة بالقدس، وبلدة العبيدية في بيت لحم.

كما أعلنت الكيلة تسجيل 8 حالات تعافٍ جديدة لمصابين بفيروس كورونا من مستشفى هوغو تشافيز بترمسعيا وفندق الكرمل برام الله.