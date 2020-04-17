أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قرارا بإعفاء حاكم ولاية الخرطوم من منصبه، الفريق أحمد عبدون، وتكليف وزير الحكم الاتحادي بتسيير مهام الولاية لغاية تعيين حاكم جديد، ولم يشر القرار لأسباب.

وجاء في بيان صحفي، أن رئيس المجلس الإنتقالي السوداني، عبد الله حمدوك،" أصدر قرارا الجمعة بإعفاء الفريق أحمد عبدون حماد محمد، من منصب والي الخرطوم، وتكليف السيد وزير ديوان الحكم الإتحادي بتسيير مهام والي ولاية الخرطوم، لحين تعيين والي جديد للولاية".

من جهة اخرى أعلنت القوات المسلحة السودانية، مساء الخميس، عن استمرار إغلاق محيط منطقة القيادة العامة اعتبارا من يوم الجمعة وحتى إشعار آخر.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، قالت القوات المسلحة في بيان، إن "بعض العناصر المناوئة لثورة الشعب استغلت الظروف الطارئة التي تعيشها البلاد وأخذت تروج للاقتراب والاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة من أجل تحقيق أجندتها".