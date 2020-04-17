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رقم الخبر: 279723 تاريخ النشر: نيسان 17, 2020 الوقت: 14:58 الاقسام: ثقافة وفن  
«ضد الماء».. ممثل عن السينما الايرانية في مهرجان Humboldt Int'l

«ضد الماء».. ممثل عن السينما الايرانية في مهرجان Humboldt Int'l

سيعرض فيلم «ضد الماء» (ضد اب) من اخراج «داوود رضايي» بالدورة الـ 53 من مهرجان Humboldt Int'l السينمائي الدولي في امريكا كممثل عن السينما الايرانية.

ويعد هذا المهرجان اقدم مهرجان سينمائي يديره طلاب. بعيدا عن الرؤية الفنية للافلام يأخذ ايضا بعين الاعتبار مدى ارتباطه بالمشكلات الفردية والاجتماعية.
وتقدم للمشاركة بالمهرجان الاف الافلام اختير منها 169 كاختيار مبدئي ثم اختير حوالى 30 فيلما ومنها «ضد الماء» لعرضه ضمن فعاليات المهرجان.
وتدور قصة الفيلم حول تعرض سيامك للعنف في طفولته ومنذ تلك الحادثة لم يعرف الهدوء والاستقرار في حياته ومازالت احداث تلك الحادثة تلاحقه وبعد 20 عاما يواجه الرجل الذي تسبب في كل هذه الحوادث...
وشارك بالتمثيل حسين اميدي، محمد رضا مالكي، بدرام زنجاني، مهدي بارسا، امين حسينيون ومهرناز فقيهي.
ومن المفترض اقامة مهرجان Humboldt Int'l السينمائي بنسخته الـ53 من تاريخ 24 حتى 28 ابريل الجاري في اركاتا بولاية كاليفورنيا لكن بسبب انتشار فيروس كورونا سيتم تغيير موعد ومكان عقد المهرجان.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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