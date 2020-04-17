وأفادت العلاقات العامة للفيلم عن وصوله حاجز المليار تومان جراء بيع تذاكره إنترنتياً على منصتي فيليمو ونماوا الإيرانيتين، ليبلغ عدد التذاكر المباعة 84 ألفاً و400 تذكرة بعد أربعة أيام تقريباً من عرضه على المنصتين.

هذا وأفادت الإحصاءات أيضاً بمشاهدة الفيلم من قبل 211 ألف شخص كحد أدنى في هذه التجربة الأولى والإستثنائية للعرض.

ويشار إلى أنها أول مرة في السينما الإيرانية تشهد عرضاً إنترنتياً قبل السينما بسبب إغلاق أبواب السينما والقيود المفروضة في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويروي «الخروج» قصة مجموعة من مزارعي القطن الريفيين، الذين يعانون تبلل محصولهم بالكامل إثر هطول الأمطار الغزيرة، لتذهب الوعود التي حصلوا عليها أدراج الرياح، وعليه يتخذون قراراً بإيصال إعتراضهم إلى الحكومة ورئاسة الجمهورية و..

يمثل أدوار العمل كل من: كامبيز ديرباز، بانته آ بناهيها، محمد رضا شريفي نيا، كيتي قاسمي و....