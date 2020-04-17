  • الجمعة ٢٣ شعبان ١٤٤١
  • الجمعة , أبريل 17, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 279722 تاريخ النشر: نيسان 17, 2020 الوقت: 14:58 الاقسام: ثقافة وفن  
«الخروج» الايراني يواصل نجاحاته على الشبكة العنكبوتية

«الخروج» الايراني يواصل نجاحاته على الشبكة العنكبوتية

حقق الفيلم السينمائي الايراني «الخروج» للمخرج إبراهيم حاتمي كيا مشاهدات لافتة خلال 3 أيام و21 ساعة من عرضه على منصات إنترنتية.

وأفادت العلاقات العامة للفيلم عن وصوله حاجز المليار تومان جراء بيع تذاكره إنترنتياً على منصتي فيليمو ونماوا الإيرانيتين، ليبلغ عدد التذاكر المباعة 84 ألفاً و400 تذكرة بعد أربعة أيام تقريباً من عرضه على المنصتين.
هذا وأفادت الإحصاءات أيضاً بمشاهدة الفيلم من قبل 211 ألف شخص كحد أدنى في هذه التجربة الأولى والإستثنائية للعرض.
ويشار إلى أنها أول مرة في السينما الإيرانية تشهد عرضاً إنترنتياً قبل السينما بسبب إغلاق أبواب السينما والقيود المفروضة في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
ويروي «الخروج» قصة مجموعة من مزارعي القطن الريفيين، الذين يعانون تبلل محصولهم بالكامل إثر هطول الأمطار الغزيرة، لتذهب الوعود التي حصلوا عليها أدراج الرياح، وعليه يتخذون قراراً بإيصال إعتراضهم إلى الحكومة ورئاسة الجمهورية و..
يمثل أدوار العمل كل من: كامبيز ديرباز، بانته آ بناهيها، محمد رضا شريفي نيا، كيتي قاسمي و....

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0666 sec