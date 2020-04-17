وكان قد دخل المخرج السينمائي سيامك شايقي في غيبوبة وغاب عن الوعي إثر إصابته بمرض السرطان.

وكان يعاني شايقي من السرطان منذ 3 سنوات واستفحل المرض في كل جسده ودخل في غيبوبة منذ يوم السبت الماضي.

يذكر أن سيامك شايقي من مواليد 11\8\1954 في مدينة آبادان، مخرج وسيناريست وناقد سينمائي، أخرج عدة أعمال منها «النوم في الشتاء»، "أسود، أبيض، فضي"...

وكان قد اعلن ان مراسم صباح يوم الخميس تتم بحضور عدد من افراد عائلته فقط وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا بمقبرة بهشت زهراء بالجزء الخاص بالفنانين.

وتقدمت جهات عدة من أهالي الفن بمختلف أشكاله السينمائية والتمثيلية والتصويرية بالتعزية لرحيل المخرج الإيراني سيامك شايقي .

هذا وعبر كل من مجلس الإتحاد المركزي للمخرجين، الفنانين والمصورين في إيران عن بالغ الحزن والأسى لرحيل شايقي، مظهرين ذلك في بيانات منفصلة ومستذكرين أعمال الراحل التي قدمها للشاشة ومسيرته الفنية اللافتة.

وفي نفس السياق عبر الفنان رضا كيانيان والفنانة فاطمة معتمد آريا أيضاً عن تعزيتهما الحارة للراحل بكلمات مؤثرة تداولتها العديد من المواقع الفنية والخبرية.